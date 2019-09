S ponosom nosil Rogličev zgornji del #video

Pri vsega 20 letih se lahko Tadej Pogačar pohvali že z dvema etapnima zmagama na eni od največjih tritedenskih dirk na svetu. Na Vuelti mu je to uspelo na deveti in trinajsti tekmovalni dan.

V kolesarskem svetu so vse glasneje začeli govoriti o njem, zdaj pa ga po vsaki etapi nemudoma obkoli ekipa Eurosporta, ki želi od nadarjenega slovenskega kolesarja ekskluzivno slišati misli po opravljenem delu.

Nič drugače se ni zgodilo v petek na cilju v Toledu, kjer je najprej začel odgovarjati v angleškem, nato pa zajel zrak in spregovoril še v materinem jeziku.

V igri 32 sekund

"Mislili smo, da bo mirna etapa. Vsi smo se borili za svoje mesto. Zgodil se je padec. Dva naša kolesarja sta me počakala in smo ujeli prve. Nato je ekipa Movistarja začela napadati. Ne vem, kolesarili so hitro. Kmalu so spoznali, da so naredili napako. Nato smo počakali in začeli znova," je dejal Pogačar, ki bo 21. septembra dopolnil 21 let.

"Kar zadovoljen sem. Danes je 'zadnji' dan." Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

Najlepše darilo bi si na Vuelti lahko prikolesaril kar sam. V igri je bela majica najboljšega mladega kolesarja. Ta je trenutno v lasti Kolumbijca Miguela Angla Lopeza, za katerim zaostaja 32 sekund.

"Kar zadovoljen sem. Danes je 'zadnji' dan (v nedeljo je nato le še ravninska etapa, op. a.). Želim dati vse od sebe, da pridem do Madrida," pravi član UAE Emirates.

Neizprosen boj za belo majico se obeta

V zadnji etapi je nosil prav poseben dres. Čez glavo si je namreč nadel zelenega. Tistega, ki pripada najboljšemu po točkah. To je sicer Primož Roglič, vendar ima le-ta že v lasti rdečo majico najboljšega kolesarja.

A se Kolumbijec, ki je v petek tako kot Roglič padel, ne bo predal in prepustil veliko zadoščenje slovenskemu mladeniču Pogačarju, pa čeprav šteje štiri pomladi več.

"Zelena ni moja barva. Lepo pa je namesto Primoža nositi zeleno majico." Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport

"Bolj kot ne, sem po padcu ok. Veliko kolesarjev je padlo pred mano in nisem imel možnosti, da bi se mu izognil. Na srečo imam zelo kakovostno ekipo na tej dirki. Moštveni kolegi zelo dobro opravljajo svojo nalogo. Tudi tokrat so, da so me priključili glavnini. Morali smo pritisniti do konca, da smo ujeli Movistar, ki se je odločil za višje diktiranje tempa. Če gledam v celoti, sem še vedno četrti in nosim belo majico najboljšega mladega kolesarja. Upam, da sem se po padcu pobral," je razmišljal Lopez.

Ker je razlika za Pogačarja dosegljiva, lahko v današnji gorski etapi pričakujemo zelo razburljiv boj za belo majico: "Zelena ni moja barva. Lepo pa je namesto Primoža nositi zeleno majico."