Pogačar si je od Rogliča izposodil zeleno majico

Kolesarje na Dirki po Španiji danes čaka 165 kilometrov dolga ravninska etapa, v kateri bodo eno zgodovinsko mesto zamenjali za drugo. Ob 13.34 bodo štartali iz Ávila in okrog 17.30 dosegli cilj v Toledu. Etapa je ravninska, a tudi takšne lahko prinesejo presenečenje. Danes jih čaka samo en kategoriziran vzpon, in sicer po 13 kilometrih, ko bodo zagrizli v Alto de la Paramera (1.420 m), gorski cilj 3. kategorije.

Primož Roglič bo že deseti dan vozil v rdeči majici vodilnega, mladi Tadej Pogačar pa si bo od Rogliča izposodil zeleno majico najboljšega po točkah. Belo majico najboljšega mladega kolesarja je namreč moral prepustiti Miguelu Angelu Lopezu, ki ga je s 4. mesta zrinil na peto v skupni razvrstitvi.

Roglič ima pred najbližjim zasledovalcem, domačinom Alejandom Valverdejem iz ekipe Movistar, dve minuti in 50 sekund prednosti, pred Nairom Quintano (prav tako Movistar) pa tri minute in 31 sekund.

Četrtouvrščeni Lopez iz ekipe Astana si je pridelal štiri minute in 17 sekund zaostanka, Pogačar pa je s štirimi minutami in 49 sekundami zaostanka na 5. mestu. Od zmagovalnega odra ga loči minuta in 18 sekund, od bele majice za najboljšega mladega kolesarja do 25 let pa je oddajen 32 sekund.

Edini gorski cilj v današnji etapi bo Alto de la Paramera, ki bo takoj na začetku. Kolesarji se bodo povzpeli za 300 metrov, sledil pa bo spust. V nadaljevanju trase pretiranih težav kolesarji ne bi smeli imeti. Ekipa Jumbo-Visme se je po sredini šoli veliko naučila, zato bo varovala Rogliča, če se bo med etapo dogajalo kaj nepredvidljivega. Zaradi dežja bodo ceste lahko ponekod spolzke, pričakujejo pa lahko tudi stranski veter, ki je pred dvema dnevoma krojil usodo.

Zaključek današnje etape v Toledu

Obeta se zanimiv zaključek v Toledu, ki ima zgodovinsko vrednost. Kolesarje čaka vzpon v dolžini 700 metrov, naklon bo sicer 7,9-odstoten, vendar bodo vanj prikolesarili s hitrostjo, kar jim bo olajšalo delo. Zagotovo pa ga ne bodo veseli klasični šprinterji.

Čeprav je etapa načeloma ravninska, lahko na Vuelti pričakujemo nov zanimiv dan. Tisti, ki bodo poskušali sleči Rogliča, imajo le še dve priložnosti, kajti za nedeljo velja nepisano pravilo, da se vodilnega ne ogroža.