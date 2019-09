Tadej Pogačar s tretjo etapno zmago nazaj na stopničke, Roglič kralj Vuelte

Primož Roglič, trenutno najboljši slovenski kolesar, je le še korak oddaljen od uspeha kariere, v zadnji etapi, ki bi lahko premešala vrstni red, je ubranil redečo majico, ki jo mora jutri le še varno pripeljati v Madrid in osvojil bo prestižno kolesarsko Dirko po Španiji.

Letošnjo špansko pentljo je zaznamoval še en Slovenec, senzacionalni 20-letni Komendčan Tadej Pogačar, ki je danes prišel še do svoje tretje etapne zmage na svoji prvi tritedenski dirki. Pogačar se je v skupnem seštevku spet prebil na oder za zmagovalce, prehitel ej Naira Quintano, medtem ko je Alejandro Valverde za 22 sekund rešil drugo mesto. Pogačar je zadal odločilni udarec tudi Miguelu Angelu Lopezu v boju za belo majico.

Potek 20. etape:

Cilj: Tadej Pogačar je zmagovalec 20. etape! To je še njegova tretja etapna zmaga na letošnji Vuelti!

17:20: Pogačar se vozi proti svoji tretji etapni zmagi na letošnji Vuelti, pred skupino favoritov ima več kot minuto in pol prednosti, če z njo pripelje v cilj, se bo v skupnem seštevku spet prebil na stopničke za zmagovalce.

17:11: Do konca odločilne etape letošnje Vuelte je še 10 kilometrov, Pogačar vztraja v vodstvu, pred skupino favoritov je še povečal prednost, ki zdaj znaša 1:40. Začenja se zadnji klanec dneva. Če Pogačar še poveča prednost pred Valverdejem, se utegne v skupnem seštevku prebiti celo na drugo mesto.

16:50: Pogačar vzdržuje prednost minute in pol pred Rogličevo skupino in se je virtualno spet prebil na oder za zmagovalce v skupnem seštevku. Do konca etape je še 23 kilometrov, kmalu se bo približal začetku zaključnega vzpona na Platformo de Gredos (1.750 m.n.v., 9,4 kilometra klanca 3. kategorije s povprečnim naklonom 3,8 %).

16:39: Pogačar leti. Pred Guerreirom in Hartom je do vrha Puerta de Pena Negre pridobil več kot minuto naskoka, kolesarja sta kmalu zatem obupala, ujela ju je tudi skupina favoritov z Rogličem, Lopezom. Valverdejem in Quintano, ki za vodilnim Pogačarjem zaostaja minuto in 35 sekund.

16:29: Napadel je Tadej Pogačar! 20-letnik iz Komende je hitrto ušel skupini favoritov, Lopez se ni odzval, in ujel ter prehitel vodilna Guerreira in Geoghegana Harta. 37 kilometrov pred ciljem ima Pogačar minuto prednosti pred Rogličem in skupino favoritov.

16:20: Miguel Angel Lopez (Astana) je prvi, ki je v skupini favoritov poskusil z napadom, dvakrat je skočil, povzročil nekaj zmede, a se Rogliču, Valverdeju, Quintani in Pogačarju ni uspel odlepiti. Se je pa karavana na vzponu na Puerto de Pena Negra raztrgala, v ospredju sta še Guerreiro in Geoghegan Hart, a le še 40 sekund pred vse bolj živahnimi tekmovalci, ki v skupnem seštevku zasedajo vrh. Roglič je spet ostal brez klubskih pomočnikov. Do konca etape je še 40 kilometrov.

16:00: 50 kilometrov pred ciljem so kolesarji Astane, ki so se postavili na čelo glavnine, s strupenim tempom zaostanek za ubežno petericvo zmanjšali na dve minuti in pol. Jumbo Visma z Rogličem se je malo potuhnila in kot kaže varčuje z močmi pred zahtevnim zaključkom etape.

15.35: Peterica ubežnikov je na klancu Puerto de Chia prednost povečala na slabe štiri minute in pol, je 72 kilometrov pred ciljem, kmalu pa bo začela 14-kilometrski vzpon na Puerto de Pena Negra (1.910 m.n.v., 1. kategorija, povprečni naklon 5,9 %).

14:40: Do cilja etape je še 100 kilometrov, v vodstvu je zdaj skupina petih kolesarjev, ki jim je glavnina dovolila prednost povečati na nekaj več kot tri minute.

Razmere v cilju:

Ciljni prostor 20. etape @lavuelta na Platforma de Gredos je pripravljen. 💪💪💪🇪🇸 pic.twitter.com/5K0EFNvYhI — SiolNET Sportal (@SiolSPORTAL) September 14, 2019

14:20: Sergio Samitier je pobral novih pet točk za prečkanje gorskega cilja, pred glavnino vztraja le še četverica, Damien Howson (Mitchelton-Scott), Ruben Guerreiro (Katusha Alpecin), Sergio Samitier (Euskadi-Murias) in Nicolas Edet (Cofidis). Iz glavnine je skočil še mladi Britanec Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) in se podal v lov za ubežniki. Vodilna skupina ima dobri dve minuti prednosti pred Rogličevo skupino, Geoghean Hart je nekje na polovici med njima. Favoriti za zdaj ostajajo mirni, napadov na Rogliča še ni bilo.

13:58: Kolesarji so začeli vzpon na Alto De Navatalgordo, klanec druge kategorije (1.235 n.m.v., 7,2 %).

13:55: Na spustu je vodilno sedmerico ujel še Američan Lawson Craddock (EF Education First), ki zdaj v skupini z Markom Padunom (Bahrain-Merida), Stevom Morabito (Groupama-FDJ), Damienom Howsonom (Mitchelton-Scott), Rubenom Guerreiro (Katusha Alpecin), Sergiom Henaom (UAE Team Emirates), Sergiom Samitierjem (Euskadi-Murias) in Nicolasom Edetom (Cofidis) kolesarki dobro minuto pred glavnino z rdečo majico. Do cilja je še 130 kilometrov.

13:39: Na Puerto De Serranillos se je prvi povzpel Sergio Samitier (Euskadi-Murias), drugi vzpon dneva je v ospredju preživela sedmerica ubežnikov, ki je imela na vrhu dobro minuto prednosti pred skupino z Rogličem in favoriti. Do cilja etape je še 140 kilometrov, na spustu je cesta mokra in spolzka.

13:10: Kolesarje so že ujele prve dežne kaplje. Kolesarji Astane še vedno diktirajo močan tempo, razlika do vodilne skupine se je nekoliko zmanjšala.

12:48: V glavnini kolesarjev so zelo aktivni kolesarji Astane. Ti 170 kilometrov pred ciljem držijo visok ritem.

12:35: V ospredju se je ustvarila skupina devetih kolesarjev, ki ima slabi dve minuti prednsoti pred glavnino. Noben od tehkolesarjev v skupni razvrstitvi ni nevaren našemu Rogliču.

12:20: Že takoj na začetku smo lahko videli prve skoke iz glavnine kolesarjev.

12:15: Štart! Začela se je 20., odločilna etapa Dirke po Španiji.