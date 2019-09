Roglič vstopil v svet nesmrtnih, Pogačar tlakuje pot vanj

Slovenija se je z izjemnim dosežkom Primoža Rogliča in njegovo skupno zmago na dirki po Španiji, čeprav je v nedeljo še ena etapa, ki pa bo namenjena paradi osrednjega junaka in šprinterjem, zapisala v kolesarsko zgodovino. Ob njem je Slovenija v izjemnem Tadeju Pogačarju dobila še eno vroče železo za tritedenske dirke. Pred njima so številni tlakovali pot, da se je slovensko kolesarstvo lahko razcvetelo v takšni luči.

Ko je Primož Roglič leta 2013 vstopil v kolesarski svet, je bil marsikomu v posmeh. Spraševali so se, kaj lahko nekdanji smučarski skakalec, ki pred tem ni imel pravega stika s kolesom, sploh naredi.

Vendarle je izpustil osnovno in kar nekaj let srednje šole kolesarstva.

Začelo se je s Hauptmanovo medaljo, eksplozijo tritedenskih dirk sprožil Mezgec

Verjetno ob vstopu sploh ni vedel, da je Andrej Hauptman leta 2001 na svetovnem prvenstvu v Lizboni osvojil tretje mesto in tri leta pozneje na olimpijskih igrah v Atenah peto.

Pred njim so po osamosvojiti pod slovensko zastavo tlakovali pot še številni kolesarji. Poleg Hauptmana denimo Jani Brajkovič, Martin Hvastija, Simon Špilak, Gorazd Štangelj, Tadej Valjavec …

Andrej Hauptman se lahko pohvali z medaljo s svetovnega prvenstva. Foto: osebni arhiv

Na prvo zmago na tritedenskih dirkah pa smo morali počakati vse do leta 2014. Luka Mezgec je bil tisti, ki je prišel do prvenca. Na dirki po Italiji je v etapi s ciljem v Trstu pred domačimi navijači spisal izjemen dosežek.

Slovenci z etapnimi zmagami na tritedenskih dirkah

Dirka po Italiji:

3 zmage: Primož Roglič

2 zmagi: Jan Polanc

1 zmaga: Luka Mezgec, Matej Mohorič



Dirka po Franciji:

2 zmagi: Primož Roglič



Dirka po Španiji:

3 zmage: Tadej Pogačar

1 zmaga: Matej Mohorič, Borut Božič, Primož Roglič

Slovenci in skupne uvrstitve na tritedenskih dirkah

Dirka po Italiji:

3. Primož Roglič (2019)

9. Tadej Valjavec (2004)



Dirka po Franciji

4. Primož Roglič (2018)

9. Tadej Valjavec (2008)

9. Jani Brajkovič (2012)



Dirka po Španiji:

1. Primož Roglič (2019)

3. Tadej Pogačar (2019)

Odprl je vrata še drugim Slovencem, ki so po efektu domin začeli prihajati do svetlih trenutkov v karieri. Jan Polanc je dvakrat dobil etapo na Giru, Matej Mohorič eno. Slednji se lahko pohvali tudi z etapno zmago na Vuelti, kjer se je prav tako veselil Borut Božič. Kot najmlajšemu je veliki met letos uspel Tadej Pogačarju, ki bo 21. septembra praznoval 21 let. Sprva v njegovem koledarju sploh ni bila označena dirka po Španiiji, zdaj pa bo odpotoval v domovino s skupnim tretjim mestom, s kar tremi etapnimi zmagami, s čimer je navdušil ves kolesarski svet.

Vidno utrujeni Tadej Pogačar prišel še do tretje etapne zmage in končnega tretjega mesta. Njegova je tudi bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Foto: Alenka Teran Košir

V zadnji etapi je spet pokazal velika pljuča in srce. Na najtežjem delu etape Puerto de Peña Negra je skočil in v svojem slogu prišel do novega velikega zmagoslavja. Na koncu mu je v skupnem seštevku uspelo prehiteti tako Miguela Angla Lopeza in Naira Quintano, medtem ko je Alejandro Valverde rešil nekaj sekund in ostal na drugem mestu. Je pa Pogačarju pripadla še bela majica za najboljšega mladega kolesarja.

Roglič kot prvi s trojčkom

Prav posebno poglavje pa je Primož Roglič. Kot edini Slovenec se lahko pohvali z etapno zmago na vseh treh največjih dirkah. Trikrat mu je to uspelo na Giru, dvakrat na največji dirki Touru in enkrat na Vuelti.

Zdaj je naredil še korak naprej. Po lanskem skupnem četrtem mestu na dirki po Franciji in letošnjem tretjem v Italiji je v Španiji spisal posebno poglavje v zgodovini slovenskega kolesarstva.

Šefi takoj pristopili do Rogliča in mu čestitali za veliki uspeh. Foto: Alenka Teran Košir

Kot prvi Slovenec je prišel do končne zmage. V velikem slogu je namreč osvojil Španijo.

Sicer se njegovo popotovanje ni začelo dobro, saj je že prvi dan na ekipnem kronometru padel in izgubil dragocen čas. Stik s tlemi je imel tudi v deveti etapi, ki jo je dobil Pogačar. Na makadamskem odseku mu je spodletelo, potem ko mu je pot zaprl spremljevalni motor. Videti je bilo, da ima hudič mlade.

Roglič kot prvi z veliko zmago

A je bil osredotočen še naprej in spet pokazal, da je iz pravega testa. Testa, iz katerega nastajajo šampioni.

V nadaljevanju Vuelte tekmecem ni pustil prostora, da bi ga ogrozili, četudi je njegova ekipa naredila kakšno napako.

Alejandro Valverde je na koncu priznal poraz Primožu Rogliču. Foto: Alenka Teran Košir

V šampionskem slogu je prekolesaril vse pasti, ki so dobesedno ležale na cesti, vse prelaze, in na koncu prišel do trenutka slave. V nedeljo je sicer še ena etapa, ampak ta ne bo odločala o ničemer več.

Z veliko zmago se je tako zapisal med nesmrtne. Primož Roglič, nekdanji smučarski skakalec, je namreč postal nesporni kralj Vuelte.