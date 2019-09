Roglič še ni videl prave črte, Pogačar ne dojema vsega #video

Po sobotnem dnevu je postalo jasno, da je Primož Roglič osvojil kolesarsko dirko po Španiji, mladi Tadej Pogačar pa z novim etapnim uspehom prišel do končnega tretjega mesta in bele majice za najboljšega kolesarja. Roglič se sicer še ne želi veseliti, saj bi rad najprej prišel varno v Madrid.

Slovenski dan spet na dirki po Španiji. Mladi Tadej Pogačar je z novo izjemno vožnjo pokazal, da se razvija v vrhunskega kolesarja.

Ko so se kolesarji začeli vzpenjati na Puerto de Peña Negra, je skočil in tekmece začel puščati za seboj. Nihče mu ni mogel slediti. Na vrhu gorskega cilja I. kategorije je bil virtualno v generalni razvrstitvi že na tretji poziciji in ogrožal 39-letnega Alejandra Valverdeja, ki je kar 19 let starejši od člana UAE Emirates.

Primož Roglič o zadnji etapi

Pogačarju se je mudilo na cilj, kjer so ga čakala posebna priznanja

Razmere so bile zanj idealne, saj nima rad vročine. Na cilju Plataforma de Gredos, ki je zahodno od Madrida, je bilo hladno in tudi z zadnjim klancem je suvereno opravil ter se veselil še tretje etapne zmage. Na koncu je to zadostovalo za končno tretje mesto, priboril si je tudi belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Nov izjemen uspeh Tadeja Pogačarja, ki je prikolesaril še do tretje etapne zmage in skupnega tretjega mesta. Tudi bela majica za najboljšega mladega kolesarja je njegova. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

"Neverjetno je. Pred Vuelto si nisem mogel predstavljati, da bom zmagal tri etape in bil na zmagovalnem odru. Zgodilo se je in zelo sem vesel. Nisem pričakoval tega. Potreboval bom nekaj dni, da bom dojel, kaj se je zgodilo," je razlagal Pogačar.

Največja sprememba, da je smjuči zamenjal za kolo

Slovenska junaka sta bila v središču pozornosti. Foto: Jaka Lopatič Bistveno bolj umirjen je bil na cilju Primož Roglič, ki je spisal posebno poglavje v svetovni zgodovini kolesarstva. Pred šestimi leti se je profesionalno začel ukvarjati s tem športom, zdaj pa je junak dirke po Španiji.

"Veliko se je v tem času spremenilo. Smuči sem zamenjal za kolo. To je največja sprememba. Začel sem dirkati. Od začetka kot amater. Vse bolj je šlo v profesionalizem. Tu sem. Skušam kolesariti z najboljšimi na svetu," je bil skromen Roglič.

Čeprav sam pri sebi ve, da je dirko pospravil pod streho in se bo za večno zapisal med velikane tega športa, pa vseeno opozarja: "Bomo rekli v nedeljo po podelitvi, ko prečkamo črto v Madridu. Gorske etape res ni več. En dan je pred nami."

"Kaj pa vem ... Trudim se po svojih najboljših močeh."

Zadnji kilometri zanj niso bili najlažji, četudi je bilo jasno, da mu nihče več ne more sleči rdeče majice: "Ni mi bilo najbolj prijetno. Razmišljal sem le o tem, kako čim prej priti do cilja. Bomo razmišljali in proslavljali, ko prečkamo črto v Madridu. Etapa je bila fizično najtežja. Včeraj smo kar konkretno padli, zato ni bilo najbolj prijetno. Zlasti, če imaš pred seboj najtežji dan. Na koncu je bilo dovolj, da smo speljali vse od konca."

Slovenski navijači so prišli tudi v oddaljeno Španijo pospremiti velik uspeh Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Foto: osebni arhiv Teje Hauptman

Zgodovina slovenskega kolesarstva je dobila tako prav posebno poglavje. O tem, ali sam pri sebi čuti, da jo piše, pa je odgovoril: "Kaj pa vem ... Trudim se po svojih najboljših močeh."

V cilju je bil najbolj vesel svoje spremljevalke Lore in sina Leva, ki sta kljub mrazu v cilju v družbi novinarjev spremljala potek 20. etape na Vuelti. V nedeljo bo pred njim še en dan, nato pa veliko zmagoslavje. Pravega počitka sicer po prihodu v Slovenijo ne bo imel, saj ga že čez teden čaka svetovno prvenstvo.