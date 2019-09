"Roglič kralj Španije!" Uspeh Slovenca odmeva po medmrežju.

Tuji mediji so manj evforični, Primož Roglič je do zgodovinske prve slovenske zmage na eni od treh največjih dirk na svetu prišel zanesljivo, brez večjih pretresov, kot bi dirkal že dvajset let, zato pa noben od pomembnejših športnih medijev, ki pokrivajo kolesarstvo ni pozabil izpostaviti še navdušujočih predstav mladega Tadeja Pogačarja, tretje uvrščenega kolesarja na letošnji Vuleti.

"Velik skok Primoža Rogliča: po vsega osmih letih osvojil veliki Tour," je naslov v španski Marci, "Roglič kralj Španije," piše francoski L'Equipe, "Roglič se končno lahko smeji v Madridu," meni Velonews.com, ...

Foto: zajem zaslona

Našima kolesarskima asoma so se v nedeljo po svoji zmagi nad Turčijo, poklonili tudi slovenski odbojkarji, pred dnevi so Rogliča in Pogačarja hvalili naši nogometaši, številni znani slovenski športniki so se objav na drubenih omrežjih lotili takoj po koncu današnje zadnje etape Dirke po Španiji ...

Tudi naši odbojkarji so počastili slovenska junaka Vuelte. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je to! @rogla je poskrbel, da je od zdaj naprej tudi Slovenija na zemljevidu zmagovalcev največjih večetapnih dirk na svetu! Za piko na i pa je tretje mesto na #LaVuelta19 osvojil komaj 20-letni @TamauPogi Večer za zgodovino! Čelado dol! #dase #WeCan! #sloveniacyclingteam pic.twitter.com/wTg5QNwBX2 — Kolesarska zveza SLO (@kolesarskazveza) September 15, 2019

Aunque ya vayamos por nueve, siempre es especial pisar un podio de Gran Vuelta, más con este maillot y con un equipo como @Movistar_Team.



Felicidades a @rogla por su triunfo y GRACIAS por todo el apoyo desde Torrevieja hasta Madrid.



📸 Darío Belingheri/BettiniPhoto pic.twitter.com/FHgECLlor1 — alejandro valverde (@alejanvalverde) September 15, 2019

A historic day for Slovenian 🇸🇮 cycling. Congrats to @rogla for winning the #LaVuelta19 race and to @TamauPogi for the excellent 3rd place. Bravo, we are so proud of you both. #Slovenia👏👏🚴♂️ https://t.co/AqJ1yXUyZe — Violeta Bulc (@Bulc_EU) September 15, 2019

🇸🇮🏆🇸🇮👑@rogla in @TamauPogi 👑, čestitke za zgodovinski uspeh na Vuelti vama pošiljamo tudi iz knežjega mesta‼️🏆🇸🇮🏆 pic.twitter.com/MrV3Jmjiqp — NK Celje (@NKCelje) September 15, 2019

Vsaka čast Slovenca @rogla in @TamauPogi za osvojene zgodovinske dosežke v svetovni eliti 👏👏👏 🚴♂️ 🇸🇮

Globok poklon v vajino čast 🙌🎉💯 https://t.co/97FCVara6o — Klemen Kosi (@KlemenKosi) September 15, 2019

Že res, da je večino časa za nas "le" žoga božanstvo, ampak, ponosni smo pa tudi na uspehe naših kolesarskih šampionov

Bravo @rogla in @TamauPogi Pogačar 🇸🇮💪🌍🚴♂️🥇🏆#LaVuelta19🇪🇸 #miSlovenci #srcebije — Nogometni klub Dob 🇸🇮 (@NkRoltekDob) September 15, 2019