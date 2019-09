Konec je! Primož Roglič je zmagovalec Vuelte 2019!

Cilj: Etapa Jakobsenu, dirka Rogliču!

19:47: Do cilja je še pet kilometrov, ubežno dvojico je glčavnina pogoltnila, zdaj na sceno stopajo šprinterji. Na Rogliča pazijo kolesarji Jumbo Visme.

Etapa 21 - Stage 21

19:37: Prednost ubežne dvojice je padla pod 20 sekund, 14 kilometrov pred ciljem še vse mirno v glavnini.

19.20: pobegniti je uspelo Danielu Martinezu (EF Education First) in Diegu Rubiu (Burgos-BH), ki imata dobrih 25 kilometrov pred ciljem okoli 20 sekund prednosti pred glavnino.

Španski kolesar Jesus Ezquerra Muela (Burgos) je svojo srčno izbranko, ki se je vozila v klubskem avtomobilu, za roko zaprosil kar med etapo. "Rekla je, ja!"

18:50: Do cilja je še 50 kilometrov, na ulicah Madrida pa so kolesarji vendarle začeli tekmovati, tempo je narasel, skupinice najbolj zavzetih poskušajo s pobegi.

Etapa 21 - Stage 21



💥 ¡Ya estamos en el circuito final de Madrid! ¡Empieza la lucha por la etapa! / 🇬🇧 We're in the final circuit! The fight for the stage is on!



🖥️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/hMWVMu3qTV