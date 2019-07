Kralj slovitega Toura že pri 19 letih blestel v Sloveniji #video

Ekipa Ineos je v letošnjem letu v boju za skupno zmago na Touru stavila na preverjeni imeni. Chris Froome in Geraint Thomas sta bila paradna konja in vedela, kako je pred vsemi v rumeni majici najboljšega stati na Elizejskih poljanah, kjer se konča Tour. A je Froome nesrečno padel in se huje poškodoval, zato je Egan Bernal na Dirko po Franciji prišel kot drugi favorit britanske ekipe.

Če je bil večji del dirke v senci Thomasa, pa je v zadnjem tednu v Alpah eksplodiral. Pred 18. etapo je za rumeno majico, ki je bila na plečih Juliana Alaphilippeja, zaostajal dve minuti in dve sekundi, za moštvenim kolegom pa 27 sekund. Ob vzponu na Col du Galibier je preskočil Britanca in ga prehitel za pet sekund.

A mladi Kolumbijec se ni zaustavil. Tudi dan pozneje je pokazal, da ima najmočnejše noge, in na 2770 metrov visok prelaz de l'Iseran prikolesaril najhitreje. Ker so bile razmere za nadaljnje kolesarjenje nemogoče, so se organizatorji odločili etapo končati in obveljali so rezultati s prelaza, kar je pomenilo, da je Bernal oblekel rumeno majico.

In takrat je postalo jasno, da je postal novi kralj Toura, saj so zadnjo gorsko etapo zaradi slabih razmer in bojazni pred plazovi prav tako skrajšali na dobrih 50 kilometrov.

Profesorje jezil, ker je zamujal na predavanja. Izbiral je med študijem in kolesarstvom.

Niti sam ni mogel verjeti, da mu je uspel veliki met. Njegova športa pot ima izjemno strmo krivuljo. Leta 2014 se je še posvečal gorskemu kolesarstvu, nato pa presedlal na cestno kolo.

A ni kolebal med obema kolesarskima disciplinama, ampak med šolo in kolesarstvom.

Na cilju se je zmage veselil skupaj z mlajšim bratom. Foto: Reuters

"Ko sem končal srednjo šolo v Kolumbiji, sem se vpisal na univerzo, a vzporedno kolesaril. Težko je bilo uskladiti oboje. Univerza je bila 30 kilometrov od doma. Šola se je začela ob 7. ali 8. uri zjutraj. Vstal sem ob 4. ali 5. uri zjutraj, da sem opravil še trening. Nekaj mesecev je bilo zelo težko. Zamujal sem na predavanja. Za učitelje kolo ni bilo izgovor za pozne prihode. Čeprav sem imel dobre ocene, nisem smel zamujati. Dejali so mi, da moram izbrati šolo ali kolesarjenje. Izbral sem šolo, ki je bila zame najpomembnejša, a so mi starši govorili, naj še naprej kolesarim. Težko mi je bilo, ker sem rad študiral. Rekli so mi, naj poskusim eno leto kolesariti. Če ne bi bil dober, bi šel lahko nazaj študirat. Nato sem bil drugi na mladinskem svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu in zdaj sem tu," je lani ob podpisu pogodbe za takratni Team Sky razlagal Bernal. Rodil se je 42 kilometrov severno od Bogote v kraju Zipaquira, ki je na višini 2650 metrov, kar je bila dobra osnova za kolesarstvo.

Leta 2016 navduševal na slovenskih cestah

Oče je bil tisti, ki ga je navdušil nad tem športom, saj je bil tudi sam profesionalni kolesar. Skupaj sta gledala velike dirke in tako se je Egan navdušil za kolo: "Ko sem bil star šest ali sedem let, sem očetu ob gledanju Gira in Toura rekel, da bom nekoč tudi sam kolesaril tam."

Čeprav je bil sprva gorski kolesar in je bilo bolj zabavno, je njegovo srce kmalu postalo zapisano cestnemu kolesarstvu.

Egan Bernal leta 2016 na dirki Po Sloveniji Foto: Vid Ponikvar

Leta 2016 se je preselil v italijansko ekipo Androni Giocattoli. Verjetno se le redki spominjate, da je tistega leta kolesaril na dirki Po Sloveniji. Na gorski etapi s ciljem na Golteh je pri vsega 19 letih osvojil odlično tretje mesto. Pred njim sta bila le kasnejši zmagovalec Rein Taaramäe in Jack Haig. V kronometru na Celjsko kočo je nato izgubil mesto in največjo slovensko kolesarsko pentljo končal na četrtem mestu, medtem ko je bil prepričljivo najboljši v boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja.

Da ima prave noge in sposobnost za največje domete, je pokazal leto dni pozneje, ko je osvojil Tour de l'Avenir, ki ima pri mlajših kolesarjih veljavo slovitega Toura. Naš Tadej Pogačar ga je nasledil leta 2018.

Drugo leto je že dihal za ovratnik Rogliču

Ker je kazal odlične predstave, so si ga v svojih vrstah zaželeli največji med največjimi. Takratni Team Sky, zdajšnji Ineos, je vrgel lovke nanj in ga prepričal, da je leta 2018 podpisal pogodbo z britansko ekipo.

Po nekaterih informacijah naj bi bila njegova pogodba vredna 12 milijonov funtov.

Veselje Kolumbijcev, ki slavijo prvo zmago njihovega kolesarja na Touru. Foto: Reuters

Že v krstni sezoni je bil junak Dirke po Kaliforniji – identičen podvig je letos uspel našemu Pogačarju. Izkazal se je tudi na Dirki po Romandiji, kjer je moral priznati premoč le Primožu Rogliču, ki je v skupnem seštevku mladega Kolumbijca prehitel za osem sekund.

Njegova pot se je strmo vzpenjala tudi letos, saj je zavladal na Dirki po Švici in dirki Paris-Nice.

Imel je najboljšo mogočo popotnica za Tour, a kljub vsemu ni pričakoval, da se bo dirka vseh dirk zanj razpletla sanjsko.

Na vidiku nova era?

Z 22 leti je postal najmlajši zmagovalec po drugi svetovni vojni, najmlajši, odkar je vpeljana rumena majica, in prvi kolesar iz Kolumbije, ki je na Elizejskih poljanah stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.

Že na poti do Pariza je nazdravljal ob velikem uspehu. Foto: Reuters

Stopil je višje tudi od favorita Thomasa, ki je po izjemni vožnji v 19. etapi dejal: "Uživaj v trenutku in ne skrbi, če boš zajokal. Vsi resni moški jokajo. Izjemen športnik je in star je šele 22 let. V veselje mi je bilo, da sem bil del te zgodbe."

Ni malo takšnih, ki izpostavljajo, da bo prav Bernal tudi v prihodnje kraljeval na največjih dirkah po svetu. Ali se obeta nova era v svetu kolesarstva?