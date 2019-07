Nibaliju skrajšana predzadnja etapa, 22-letnemu Kolumbijcu Tour #video

Kolesarji so se danes spopadli praktično le z zaključnim več kot 33-kilometrskim vzponom v znano smučarsko središče Val Thorens, ki leži 2365 metrov nad morjem. Štart je bil v olimpijskem Albertvillu na nadmorski višini 345 metrov. Pravi vzpon najvišje kategorije se je za kolesarje začel približno po 26 kilometrih ogrevanja, na vrh pa je prvi prišel Vincenzo Nibali.

The victory of the “Squalo di Messina“🦈 Le triomphe du Requin de Messine 🦈 @vincenzonibali 🥇 #TDF2019 pic.twitter.com/eL1MLoxLOP

Rumeno majico je ubranil 22-letni Kolumbijec Egan Bernal, ki je pravzaprav že tudi veliki zmagovalec letošnje francoske pentlje, jutri mora namreč le še varno pripeljati v Pariz. Bernal bo v nedeljo postal prvi Kolumbijec z zmago na največji kolesarski dirki na svetu.

Na stopničkah v Parizu mu bosta družbo delala še moštveni kolega Thomas in Nizozemec Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma).

A big pat on the back for @Eganbernal , you've earned it! 💛 Un grand bravo à Egan Bernal, le sacre d'un champion ! 💛 #TDF2019 pic.twitter.com/ujinAbG3TM

Nibali je bil danes deset sekund hitrejši od Španca Alejandra Valverdeja (Movistar), tretji je bil še en Španec iz moštva Movistar, Mikel Landa, ki je za morskim psom iz Mesine zaostal 14 sekund. Bernal je bil četrti, peti Thomas, Alaphilippe pa je do cilja pridelal več kot dve minuti in pol zaostanka in je v skupnem seštevku zdrsnil na peto mesto.

Nibalijeva moštvena kolega pri Bahrain Meridi, Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohorič sta bila danes 96. in 142., v skupnem seštevku je Tratnik 92. (+ 2;57:37), Mohorič pa 119. (3;33:02).

"Trpel sem, klanec se je zdel neskončen, pa čeprav je bila etapa kratka. Ko sem vozil sam, se mi je zdelo, kot da sem na gorskem kronometru," je dejal Nibali, junak predzadnje etape letošnjega Toura, dirke, ki jo je leta 2014 tudi dobil, letos pa skupno število etapnih zmag povečal na šest. "Ni mi bilo lahko, bil sem utrujen po napornem Giru. Poskusil sem dirkati na skupni seštevek, pa eksplodiral. Name je letelo mnogo kritik, razmišljal sem že, da bi odstopil in odšel domov, a sem vseeno vztrajal in s tem izkazal čast Dirki po Franciji."

Vincenzo Nibali je zmagovalec močno skrajšane 20. etape Dirke po Franciji. Foto: Reuters

Jutri karavano čaka le še 128 nezahtevnih kilometrov od Rambouilleta do Pariza, v francoski prestolnici pa bodo za prestižno etapno zmago na Elizejskim poljanah obračunali šprinterji. Boja za skupno zmago v zadnji etapi tradicionalno ni.

Potek 20. etape:

Cilj: Vincenzo Nibali slavi etapno zmago! Egan Bernal je ubranil rumeno majico.

16:23: Solerju je pošla sapa, Nibaliju se je približal na 35 sekund in popustil. Rumena skupina za Italijanom tri kilometre pred vrhom zaostaja 43 sekund.

16:21: štiri kilometre pred ciljem Nibalija lovi Marc Soler (Movistar), skupina z Bernalom za Italijanom zaostaja 45 sekund.

Zadnji kilometer etape:

Foto: zajem zaslona

16:17: dobrih pet kilometrov pred ciljem je iz rumene skupine skočila torica Simn Yates, Soler in Barguil, ujel jih je še Nairo Quintana, četverica je prehitela Zakarina in lovi vodilnega Nibalija, ki ima še 29 sekund prednosti. Skupina z rumeno majico za Nibalijem zaostaja 33 sekund.

16:10: vodilni Nibali ima le še osem kilometrov do cilja, 23 sekund za njim vozi Rus Ilnur Zakarin (Katjuša), skupina favoritov okoli rumenega Bernala za Italijanom zaostaja natanko minuto. Tempu najboljših nista mogla slediti nosilca bele in pikčaste majice, Francoza Gaudu in Bardet. Tudi še pred kratkim rumeni Alaphilippe izgublja čas in je v skupnem seštevku zdrsnil že na peto mesto.

⏱️ @vincenzonibali increases his lead: 1'05" with 9KM to go.

⏱️ Vincenzo Nibali augmente son avance à neuf kilomètres de l'arrivée : 1'05".#TDF2019 pic.twitter.com/KxyFajwcI9 — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

16:00: 13 kilometrov pred ciljem se je glavnina ubežnikom približala na manj kot minuto, tempo v ospredju je dvignil Nibali in se otresel soubežnikov . Sam zdaj vozi kakšno minuto pred skupino z rumeno majico iz katere pa je izpadel Julian Alaphilippe, ki v skupnem seštevku izgublja tudi boj za stopničke.

⛰ This last long climb of the #TDF2019 is too hard for Julian Alaphilippe. The Frenchman is dropped with 13 kilometres to go.



⛰ Cette ascension est trop dure pour @alafpolak1. Le Français est lâché à 13 kilomètres de l'arrivée. pic.twitter.com/Qv5quLOxYJ — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

15:50: vodilni peterici se je pridružil še Oscar Fraile, deset zasledovalcev zaostaja minuto in sedem sekund, glavnina iz katere je izpadel zeleni Peter Sagan, je zaostanek za vodilno šesterico zmanjšala na minuto in 33 sekund. Do cilja na vrhu klanca je 18 kilometrov. Bernal in njegovi najnevarnejši tekmeci v skupnem seštevku pazijo eden na drugega.

15:30: skupinice kolesarjev se na mogočnem klancu trgajo, v ospredju vztraja peterica z Nibalijem, dobre pol minute za njo je deseterica zasledovalcev, glavnina z majicami pa je s tempom, ki ga diktirajo kolesarji Jumbo Visme, zaostanek za vodilnimi zmanjšala na dve minuti.

💥 @IlnurZakarin and @vincenzonibali attacked, finding themselves at the head of the course, but were followed by @rusty_woods and @tonygallopin.

💥 Zakarin et Nibali ont attaqué, suivis par Woods et Gallopin.#TDF2019 pic.twitter.com/XNsjrGFkJV — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

15:24: 28 kilometrov pred ciljem vodil peterica Perichon, Nibali, Gallopin, Zakarin in Woods, 30 sekund za njimi vozi 22 zasledovalcev, popustil je Thomas de Gent, ki je več kot dve minuti za vodilnimi in le še 20 sekund pred glavnino.

15:10: ubežniki so že začeli vzpon na Val Thorens (2365 m.n.v., 33,4-kilometra, povprečni naklon 5,4 odstotka).

💪 Approaching the foot of the climb, the two breakaway groups have come together



💪 A l'approche de l'ascension de @Val_Tho, les 2 groupes d'échappés se sont rejoints. #TDF2019 pic.twitter.com/mcloNIqzlr — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

15:05: 39 kilometrov do cilja so zasledovalci ujeli šesterico ubežnikov, vodi zdaj skupina 29 kolesarjev, ki ima dobri dve minuti prednosti pred glavnino. Ubežniki so: Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Vincenzo Nibali in Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Nelson Oliveira (Movistar), Omar Fraile, Magnus Cort in Gorka Izagirre (Astana), Alberto Bettiol in Michael Woods (EF Education First), Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Joey Rosskopf (CCC), Rui Costa in Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Pierre-Luc Périchon (Cofidis), Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Lilian Calmejane, Niccolo Bonifazio in Anthony Turgis (Total Direct Energie), Ilnur Zakarin in Nils Politt (Katusha-Alpecin), Frederik Backaert in Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert), Stephen Cummings in Ben King (Dimension Data) in Maxime Bouet (Arkéa-Samsic).

Takole so danes v cilju v val Thorensu odstranjevali posledice današnjih neviht. Foto: Reuters

14:50: Takoj po štartu so se začeli napadi, glavnini pa je pobegnila šesterica. Dylan Teuns (Bahrain-Merida), Magnus Cort (Astana), Rui Costa (UAE Team Emirates), Alberto Bettiol (EF Education First), Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) in Lilian Calmejane (Total Direct Energie). Na 12. kilometru etape je karavana raztrgana na tri dele, ubežni šesterici sledi skupina 23 zasledovalcev s 30 sekundami zaostanka, glavnina z vsemi majicami je še minuto za njo.

🚩 Flag dropped, attacks are flying! 💨



🚩 Aussitôt le drapeau abaissé, les attaques fusent à l'avant du peloton ! 💨#TDF2019 pic.twitter.com/kTcFyJRBFj — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2019

14:30: V Albertvillu se je začela predzadnja, 20. etapa letošnje Dirke po Franciji. Pred kolesarji je vsega 59 kilometrov trase, od tega kar 33,4 kilometra vzpona na Val Thorens.

Foto: zajem zaslona