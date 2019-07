Dvojni šok za Francijo: jok, jeza, razočaranje #video

V 19. etapi slovitega Toura so se francoskim ljubiteljem kolesarstva, zlasti pa njihovima predstavnikoma Julianu Alaphilippeju in Thibautu Pinotu, stvari postavile na glavo. Prvi je izgubil rumeno majico, drugi pa dirko predčasno končal. Veliko veselje vlada v ekipi Ineos, saj imajo v Eganu Bernalu vodilnega.

Pred začetkom 19. etape so imeli Francozi razlog za optimizem. Za Juliana Alaphilippeja se je sicer vedelo, da bo težko zdržal napore težkih klancev in bil bitko s tistimi, ki so ogrožali njegovo rumeno majico vodilnega, so pa zato imeli v Thibautu Pinotu celo favorita za končno zmago.

Pinot v solzah končal dirko

Član ekipe Deceuninck – Quick-Step je v prejšnjih etapah pokazal, da so njegove noge močne. Bil je resen kandidat za skupno zmago. A prav noge niso zdržale. 40 kilometrov po začetku etape je zaradi poškodbe mišice v joku končal dirko po Franciji.

Bolj kot bolečina v nogah je Francoza bolelo dejstvo, da se je dva dneva in pol pred koncem njegov morda zmagoviti Tour končal na takšen način. Moštveni kolega Mathieu Ladagnous ga je objel in mu izkazal spoštovanje, nato pa nadaljeval etapo, medtem ko se je Pinot vidno razočaran usedel v ekipni avto.

Bolečina se je sicer začela že v 17. etapi, potem ko je prejel udarec, bila prisotna v 18., v 19. pa njegova noga ni več zdržala.

💔 "It's heartbreak for France and heartbreak for Pinot" 💔



Thibaut Pinot is forced to abandon the Tour de France with just two-and-a-half days remaining#TDF2019



A se tu francoska žalostinka ni končala. Že vse od leta 1986 v deželi galskih petelinov čakajo na velikega junaka, ki bo kot skupni zmagovalec nasledil Bernarda Hinaulta. Alaphilippe je bil lep čas njihov velik adut, a je bilo v zadnjih dneh videti, da bo težko pariral največjim tekmecem.

Bernal imel dinamit v nogah

Ključen je bil vzpon na Col de l'Iseran – visok kar 2770 metrov. Francoz ni mogel držati tempa najboljših, zlasti ne tistega, ki ga je diktiral vsega 22-letni Kolumbijec Egan Bernal. Kot blisk je švignil mimo vseh in prišel na vrh kot najhitrejši ter bil virtualno že oblečen v rumeno majico, potem ko je nadoknadil zaostanek 1:30 in ga spremenil v prednost 37 sekund.

Egan Bernal je bil v svojem elementu. Tekmeci so na vzponu na Col de l Foto: Reuters

Takrat pa se je začelo zapletati. Hud naliv s točo sta naredila svoje, da je moral direktor dirke celo prekiniti etapo, pa čeprav so se kolesarji že dodobra spustili po prečkanju prelaza. Razmere za nadaljnje dirkanje so bile nemogoče.

Razočaranje pri Alaphilippeju

Na koncu se je odločil, da bo etapa skrajšana, cilj pa je tako predstavljal prav Col de I'Iseran, kar je pomenilo, da so imeli pri ekipi Ineos razlog za veselje. Zdaj imajo v vodstvu svojega kolesarja. Tretji Geraint Thomas, ki je bil pred začetkom dirke osrednji favorit, na tretjem mestu zaostaja 55, za drugim Alaphilippejem pa le še 18 sekund.

"Pametna odločitev" Generalni manager motva Jumbo Visma Richard Plugge se je strinjal z vodstvom dirke, da so etapo skrajšali, zraven pa dodal še sliko, ki je potrdila njegovo razmišljanje. Good and wise decision by @LeTour to cancel the race. We were in strong position, let’s fight tomorrow @JumboVismaRoad pic.twitter.com/7sp93tLVBr — Richard Plugge (@RichardPlugge) July 26, 2019

Ko je Alaphilippe izvedel, da se je vodstvo odločilo za tovrstni korak, ki je sicer po pravilih Mednarodne kolesarske zveze UCI možen, je bil videti jezen. A ga je bolj bolelo, da je izgubil rumeno majico. Glede na to, da je kolesarje sicer še čakal zaključni vzpon na Tignes, pa je lahko Alaphilippe celo zadovoljen, da so skrajšali etapo, saj je Bernal drvel kot vlak ekspres proti veliki zmagi in bi svoj naskok še bolj nadgradil.

"Ne verjamem, da lahko spet oblečem rumeno majico. Premagal me je močnejši. Tako pač je," je dejal Alaphilippe, ki je kar 14 dni nosil prestižno rumeno majico.

A dirke še ni konec. V soboto čaka kolesarje še zadnja alpska etapa. Trasa od Albertvilla do Val Thorensa bo dolga 130 kilometrov, za konec pa jih čaka 30-kilometrski vzpon.