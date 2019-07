Lepa gesta: Rumeno majico podaril premraženemu dečku #video

V teh dneh Dirka po Franciji doživlja vrhunec, potem ko so do konca le še tri etape. Zmagovalec pa še zdaleč ni znan. Za lepo gesto je po četrtkovi etapi poskrbel Julian Alaphilippe, trenutno vodilni na najbolj prestižni kolesarski dirki.

Julian Alaphilippe a reçu la visite de proches en zone mixte au moment où l’orage s’est abattu sur Valloire. Parmi eux, un petit garçon frigorifié. Personne n’avait de veste à lui prêter, alors... 👏🏼 #TDF2019 pic.twitter.com/O02v9knWc6 — Louis-Pierre Frileux (@LPFrileux) July 25, 2019

Rumena majica je zagotovo velja za največji simbol na Dirki po Franciji, saj o njej sanja vsak kolesar, a kot kaže je dres tudi dober, da ogreje premraženega dečka.

Julian Alaphilippe rumeno majico drži že vse od sedme etape, ko je prevzel vodstvo v skupnem seštevku in jo je obdržal vse do 18. etape, ki je potekala v četrtek. V ciljni areni se je srečal s člani družine, med katerimi je bil tudi kosti premražen in premočen deček. Julian je slekel prestižno rumeno majico in ogrnil dečka ter na socialnih omrežjih požel veliko pohval.

Julian Alaphilippe ime po 18. etapi minuto in pol prednosti pred prvim zasledovalcem. Foto: Reuters

Veliko se je naučil o sebi

Sedemindvajsetletni francoski kolesar ima še vse možnosti, da rumeno majico obdrži vse do konca dirke. Pred drugo uvrščenim kolumbijskem kolesarjem ima natanko minuto in pol prednosti, tretjeuvrščeni Geraint Thomas pa zaostaja minuto in 35 sekund.

"Ni pomembno na katerem mestu bom končal v Parizu. Pomembno je, da je ta dirka pustila pečat na francoskih navijačih. Poleg tega sem se veliko naučil o sebi.