Na dirki je v zadnjih letih prevladoval dvakratni olimpijski prvak, Belgijec Remco Evenepoel, ki je dobil tri od zadnjih štirih preizkušenj v San Sebastianu, a se slednji tokrat ni odločil za nastop.

Dirkal ni niti Hirschijev moštveni kolega iz ekipe UAE Emirates, Slovenec Tadej Pogačar, prav tako je manjkal tudi svetovni prvak, Nizozemec Mathieu van der Poel.

Nastopil pa je Danec Jonas Vingegaard, ki pa dirke ni končal.

🎉🥇 YES!!! It’s a thrilling ride from @MarcHirschi takes the victory at Clásica de San Sebastián in a two-up sprint! 💪



Congrats, Marc! 👏#UAETeamEmirates #WeAreUAE #Klasikoa2024 pic.twitter.com/SPqOZcPUDf