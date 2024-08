Hirschiju še druga zaporedna enodnevna klasika

Hirschi je ciljno črto prečkal sekundo pred skupino 50 kolesarjev po tem, ko si je s še peterico kolesarjev v zadnjem delu dirke nabral nekaj prednosti, nato pa napadel dobre tri kilometre pred ciljem.

Prednost je zadržal, drugo mesto pa je zasedel Francoz Paul Magnier (Soudal Quick-Step), tretje pa Danec Magnus Cort (Uno-X Mobility).

Za Švicarja, ki se prihodnjo sezono seli k domači ekipi Tudor Pro, je bila to 19. zmaga v karieri in peta to sezono.

Na preizkušnji sta nastopila tudi Slovenca Domen Novak (UAE Team Emirates) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a odstopila.

