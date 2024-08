Kaj se je zgodilo na olimpijski cestni dirki? Tega na televiziji nismo videli …

Wout van Aert, ki je bil na olimpijski cestni dirki poleg Remca Evenepoela glavno orožje močne belgijske reprezentance, ima po razpletu mešane občutke. Brez padca in težav s kolesom v zadnjih kilometrih, česar v neposrednem prenosu nismo videli, bi se lahko tudi zanj vse skupaj drugače izteklo.

Belgijski kolesar Wout van Aert, moštveni kolega Jana Tratnika in Jonasa Vingegaarda pri ekipi Team Visma | Lease a Bike, ki je na prvi tekmovalni dan olimpijskih iger v Parizu osvojil bronasto odličje v kronometru, je na cestni dirki ostal brez kolajne, je pa odigral bistveno vlogo pri tem, da jo je osvojil, in to že drugo zlato na teh igrah, njegov rojak Remco Evenepoel. "Mešane občutke imam," je po dirki priznal v pogovoru za VTM Nieuws. "Tudi sam sem imel visoka pričakovanja. Še vedno sem lahko odigral svojo vlogo v zaključku, a ko sem padel, z mislimi nisem bil več pri stvari," je priznal.

V oddaji Pariz ponoči, belgijski pogovorni oddaji o olimpijskih igrah, je spregovoril tudi o prvem napadu Nizozemca Mathieuja van der Poela na Montmartre. Van Aert je bil edini, ki mu je lahko sledil. "Čeprav se na začetku nisem dobro počutil, sem v tistem trenutku vedel, da imam dobre noge, da lahko dosežem nekaj izjemnega. Le redki lahko odgovorijo na napad Mathieuja."

Čeprav sta se van Aert in van der Poel odpeljala z močno skupino, jih je glavnina vseeno ujela. "Bil sem šokiran, da je bila v ozadju tako močna skupina, saj nismo ravno mirovali," je opisoval van Aert. In potem je prišlo do zmagovitega napada Evenepoela.

"Videl sem, da se je Remco odpeljal kot raketa. Bilo je na njem, da izbere pravi trenutek med vzponi. Tako sem lahko samo sledil drugim. Vedel sem, da gre za zlati trenutek. V ozadju ni bilo nobenega odziva in vedel sem, da bo imel podporo v ospredju."

Foto: Guliverimage

Po tistem van Aerta nismo več veliko videli. "Z Mathieujem sva kot senca sledila drug drugemu. Ugotovila sva, da nisva več v igri za medaljo. Zame je šlo v tistem trenutku samo še za čast. Remco se je odpeljal v pravem trenutku in bil je najmočnejši," je rojaku priznal prevlado na dirki.

Van Aert je olimpijsko preizkušnjo končal na zase skromnem 37. mestu, veliko pa je k temu prispeval tudi padec v zaključku, ko je v družbi van der Poela, Toma Pidcocka in Mathiasa Vacka v enem od ostrih zavojev trčil v ograjo in padel, nato pa imel še težave s kolesom. "V ovinek smo zapeljali prepričani, da gre za blag ovinek, a v resnici je šlo za šikano, precej težjo, kot sem ocenil. Vendar takrat tako ali tako nisem bil več v igri za visoka mesta," je priznal Belgijec, "pa tudi z mislimi nisem bil več pri stvari."

Slavje v belgijski olimpijski hiši:

Foto: Guliverimage

