Francoski atlet zaradi svoje moškosti čez noč postal zvezda družbenih omrežij #video

Ko je 21-letni francoski skakalec ob palici Anthony Ammirati s svojo moškostjo podrl letvico na višini 5,7 metra, kar je pomenilo, da se mu ne bo uspelo prebiti v finale olimpijskih iger, se je videoposnetek hitro razširil po družbenih omrežjih. Nekateri so čustvovali z mladim Francozom, spet drugi niso mogli zadržati smeha ob ogledu posnetka.

