Hčerka Dennisa Rodmana popeljala ZDA v polfinale

Nogometne reprezentance ZDA, Nemčije, Španije in Brazilije bodo v torek igrale v polfinalu ženskega olimpijskega turnirja v Parizu. Američanke so v četrtfinalu po podaljšku z 1:0 premagale Japonsko, Španija po enajstmetrovkah Kolumbijo s 4:2, Nemčija prav tako s 4:2 po enajstmetrovkah Kanado, Brazilija pa po rednem delu Francijo z 1:0.

Američanke in Japonke so se merile na Parku princev v Parizu, navijači pa niso posebej uživali v predstavi, v kateri je imela ameriška vrsta večjo posest žoge, Japonke pa so bolj ali manj čakale na protinapade. V sodniškem dodatku prvega dela podaljška pa je vendarle prišlo do odločitve, zadela je Trinity Rodman, hčerka nekdanjega košarkarskega zvezdnika Dennisa Rodmana.

ZDA tako ostajajo v igri za svoje rekordno peto olimpijsko zlato, naslednji tekmec bo olimpijski prvak iz leta 2016 Nemčija. Ta je v Marseillu za pot v polfinale potrebovala enajstmetrovke proti branilki naslova Kanadi, ki je kljub odvzemu šestih točk s tremi zmagami v skupinskem delu prišla v četrtfinale, a je tam tudi končala pot.

Potem ko sta se redni del in podaljšek končala brez zadetkov, so Nemke pri strelih z bele pike slavile s 4:2. Vratarka Nemčije Katrin Berger je bila junakinja, ubranila je dva strela z bele pike, sama pa zadela zadnjo enajstmetrovko.

Svetovne prvakinje boljše po izvajanju 11-metrovk

Drugi polfinalni par sestavljata Španija in Brazilija. Španija je v Lyonu igrala proti Kolumbiji. Svetovne prvakinje so se v polfinale prebile šele po streljanju enajstmetrovk, potem ko sta se redni del in podaljšek končala z 2:2.

Pri enajstmetrovkah je španska vratarka obranila prvo Catalini Usme, Liana Salazar pa je pozneje zgrešila cilj, tako da je Aitana Bonmati v četrti seriji priigrala zmago Špankam.

Veselje Aitane Bonmati po zmagi nad Kolumbijo. Foto: Reuters

Slednje so bile sicer zelo blizu izpadu, saj so Kolumbijke na tekmi vodile že z 2:0, Jenni Hermoso v 79. in Irene Paredes v sedmi minuti sodniškega dodatka pa sta jih rešili.

Francija je v Nantesu proti Braziliji zapravila kar nekaj priložnosti. Francozinje, četrte na OI 2012, so imele v 16. minuti izvrstno priložnost za vodstvo, vendar je Sakina Karchaoui slabo izvedla enajstmetrovko, tako da jo je obranila vratarka Brazilije.

Slednja reprezentanca, srebrna na OI 2004 in 2008, je igrala brez kaznovane zvezdnice Marte, a v 82. minuti prišla do zadetka s svojim prvim strelom v okvir vrat, ko je sama pred domačo vratarko prišla Gabi Portilho in jo zanesljivo premagala.