Julian Alaphilippe bo iskal srečo drugje

Francoski kolesar Julian Alaphilippe bo po koncu letošnje sezone zapustil belgijsko ekipo Soudal Quick-Step in poklicno pot nadaljeval pri švicarskem moštvu Tudor, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

"Po več kot desetih letih pri ekipi Soudal Quick-Step je čas za spremembo. Projekt ekipe Tudor me je pritegnil že od začetka, morda bo ambiciozen projekt prihodnjih delodajalcev pomenil tudi prelomnico v moji karieri," je med drugim dejal Julian Alaphilippe.

Dvaintridesetletni kolesar v zadnjih dveh letih ni dosegal vrhunskih izidov, zaradi slabih rezultatov ga je večkrat kritiziral tudi športni direktor Patrick Lefevere.

V letih 2020 in 2021 je bil svetovni prvak na cestnih preizkušnjah. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V preteklosti je dosegel nekaj vrhunskih uvrstitev. V letih 2020 in 2021 je bil svetovni prvak na cestnih preizkušnjah, trikrat je slavil na Valonski puščici, po enkrat na dirkah Milano–San Remo, Strade Bianche in San Sebastian.

Na najbolj prestižni večetapni Dirki po Franciji je med letoma 2018 in 2021 dosegel šest etapnih zmag.