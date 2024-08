Kolesarji Uae Team Emirates so na predstavitvi ekip Dirke po Španiji nosili posebne drese z odtenki rumene in roza barve, s katero so počastili zmagi Tadeja Pogačarja na Giru in Touru. Mednarodni kolesarski zvezi njihova gesta ni bila po godu, prejeli so denarne kazni in odvzem točk.

Foto: Reuters