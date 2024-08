Zmagovalec druge etape Dirke po Španiji, ki je kolesarje peljala od Cascaisa do Ourema na Portugalskem, je po šprintu glavnine postal Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), novi vodilni v seštevku dirke je Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), ki je ostal brez sotekmovalca – Dylan van Baarle je po padcu kot prvi predčasno končal Vuelto. Edini Slovenec na dirki Primož Roglič (Red Bull–BORA–hansgrohe) je v cilj prišel kot 57. v času zmagovalca in za vodilnim Belgijcem v seštevku zaostaja 20 sekund.

Roglič se je v današnji razgibani etapi z okoli 2.700 višinskimi metri izognil vsem težavam, tudi padcu v zadnjih dveh kilometrih, ter varno prečkal ciljno črto in prejel čas zmagovalca zaradi pravila zadnjih štirih kilometrov.

Sama etapa je bila zelo mirna in predvsem počasna, saj so kolesarji za prvotno časovnico organizatorjev zaostali dobro uro. V ospredju sta bila večji del dneva le dva španska ubežnika, ki pa ju je pred zahtevnejšim delom trase v zadnjih 50 kilometrih glavnina brez težav ujela. V nadaljevanju so skušale biti tako ekipe kandidatov za skupno zmago kot tiste redkih sprinterjev v čim boljšem položaju na razgibanih cestah, pričakovano pa je po grdem padcu ob koncu prišlo do sprinta glavnine.

Groves: Pomembno, da smo izkoristili eno redkih priložnosti "Lepo je z zmago začeti Vuelto. Za mano je zahtevna sezona brez zmage, a sem kljub vsemu sem prišel zelo motiviran, da obrnem krivuljo forme." Foto: Guliverimage

Največ moči je imel najboljši sprinter na letošnji Vuelti Groves, ki je slavil 17. zmago v karieri in že peto na španski pentlji. "Lepo je z zmago začeti Vuelto. Za mano je zahtevna sezona brez zmage, a sem kljub vsemu sem prišel zelo motiviran, da obrnem krivuljo forme. Moram se zahvaliti ekipi za res izjemno predstavo in nadzor nad dogajanjem v zaključku," je v prvi izjavi za organizatorje dejal 25-letni Avstralec.

Letošnje načrte mu je pokvarila poškodba v spomladanskem delu sezone, zaradi česar so bile priprave na majski Giro nekoliko otežene. "Na Giro sem se vrnil v kar dobri formi, a nikakor nisem bil dovolj močan, da bi tam prehitel Johnatana Milana in Tima Merlierja. Seveda pa sem ostal motiviran za tako veliko dirko, kot je Vuelta," je dodal.

"Za našo ekipo je pomembno, da smo v prvem tednu izkoristili eno od redkih priložnosti za etapno zmago. Vemo, kakšna je trasa in da tu veliko možnosti sprinterji nimamo. Vseeno je za mano celotna ekipa in za to podporo se jim moram oddolžiti," je še dodal kolesar iz Gympieja.

Van Aert je novi lastnik rdeče majice. Foto: Guliverimage Drugi je bil van Aert (Visma-Lease a Bike), ki je zaradi šestih bonifikacijskih sekund prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Tretji je bil Novozelandec Corbin Strong (Israel-Premier Tech).

Nizozemsko moštvo Visma-Lease a Bike je ostalo brez Dylana van Baarleja, ki je po padcu predčasno končal še eno tritedensko dirko

Van Aert tri sekunde pred McNultyjem, Roglič zaostaja 20 sekund

V seštevku je po sobotnem tretjem mestu v vožnji na čas na vrh skočil van Aert, ki ima zdaj tri sekunde naskoka pred Američanom Brandonom McNultyjem. Roglič v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund.

Primož Roglič v skupnem seštevku za vodilnim Belgijcem zaostaja 20 sekund. Foto: Guliverimage

V ponedeljek bo na sporedu še zadnja etapa na Portugalskem od Louse do Castela Branca (191,2 km). Tudi ta bo razgibana, a bržčas spet ne bo prinesla večjih razlik. Na račun bi lahko znova prišli redki sprinterji na dirki.

Etapa se bo začela ob 12.50 in končala okoli štiri ure in pol kasneje.

Izidi, 2. etapa, Cascais - Ourem (194 km): 1. Kaden Groves (Avs/Alpecin-Deceuninck) 5:12:55

2. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) isti čas

3. Corbin Strong (NZl/Israel-Premier Tech)

4. Pau Miquel (Špa/Kern Pharma)

5. Lennert Van Eetvelt (Bel/Lotto Dstny)

6. Pavel Bittner (Češ/DSM-firmenich PostNL)

7. Jon Aberasturi (Špa/Euskaltel-Euskadi)

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Red Bull-BORA-hansgrohe)

9. Brandon Rivera (Kol/Ineos Grenadiers)

10. Filippo Baroncini (Ita/UAE Team Emirates)

...

57. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas

... Skupni vrstni red (2/21): 1. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) 5:25:27

2. Brandon McNulty (ZDA/UAE Team Emirates) + 0:03

3. Mathias Vacek (Češ/Lidl-Trek) 0:05

4. Stefan Küng (Švi/Groupama-FDJ) 0:09

5. Edoardo Affini (Ita/Visma-Lease a Bike) 0:11

6. Joshua Tarling (VBr/Ineos Grenadiers) isti čas

7. Mauro Schmid (Švi/Soudal Quick-Step) 0:19

8. Primož Roglič (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:20

9. Bruno Armirail (Fra/Decathlon AG2R) 0:21

10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 0:22

...

Rezultati 2. etape:

Results powered by FirstCycling.com