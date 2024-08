Jay Vine po kalvariji na Dirki po Baskiji srečen kot že dolgo ne: postal je oče

Osemindvajsetletni avstralski kolesar Jay Vine, moštveni kolega Tadeja Pogačarja v ekipi UAE Emirates, in njegova žena Bre Vine, sta v torek, 14. avgusta, prvič postala starša. Mali Harison Charles je na svet prijokal le tri dni pred začetkom Dirke po Španiji, kjer bo nastopil tudi njegov oče.

Rojstvo sina je bilo tudi razlog, zakaj avstralskega kolesarja Jaya Vina sinoči v Lizboni na Portugalskem ni bilo na predstavitvi kolesarskih ekip, ki bodo nastopile na letošnji Dirki po Španiji, in ki jo je zamudil tudi Primož Roglič.

Pred štirimi meseci je ležal v bolniški postelji, zdaj lahko že tekmuje in celo zmaguje:

Foto: Instagram Za Vinom je izjemno težka sezona. Od petih dirk, na katerih je startal, je le dve izpeljal do konca. Na dirki Pariz–Nica in Dirki po Kataloniji je zaradi padca odstopil, še slabše spomine pa bo imel na Dirko po Baskiji, kjer jo je najhuje skupil med vsemi kolesarji, ki so 4. aprila padli v sklopu četrte etape te dirke.

Z glavo naprej je pristal v betonskem jarku in ob tem utrpel več počenih vretenc in zlom lobanje. Vine je nekaj tednov nosil opornico za vrat, potem pa se je počasi vrnil na kolo. V tekmovalni ritem se je vrnil v začetku avgusta, ko je na etapni Dirki po Burgosu zmagal v vožnji na čas. Novo priložnost za dokazovanje v tej disciplini bo imel že v soboto, saj se Vuelta začenja prav s posamičnim kronometrom.

