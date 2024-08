Kdo bo Rogliču skušal prekrižati načrte o zmagi na Vuelti?

V soboto, 17. avgusta, se bo s posamičnim kronometrom v Lizboni na Portugalskem začela 79. Dirka po Španiji. Na štartni listi je tudi Primož Roglič, ki je Vuelto dobil že trikrat (2019, 2020 in 2021), zdaj pa bo na zahtevni trasi, ki skoraj ne pozna ravnine, skušal zmago doseči še v dresu nove ekipe (Red Bull - BORA - hansgrohe). Kdo mu bo pri tem stal ob strani in kdo so tekmeci, ki mu bodo skušali prekrižati načrte?

Na štartni listi ni velike trojice z letošnje Dirke po Franciji (Pogačarja, Vingegaarda ali Evenepoela), so pa zato na njej številni drugi.

Ekipa UAE Emirates prihaja z več močnimi orožji, kapetansko vlogo si bosta delila Britanec Adam Yates in Portugalec Joao Almedia, ki bo zaradi dejstva, da se dirka začenja na njegovih domačih cestah, še posebej motiviran, da pokaže svojo kakovost. Barve Emiratov bodo zastopali še Marc Soler, Pavel Sivakov, Filippo Baroncini, Jay Vine, Brandon McNulty in mladi Isaac Del Toro, ki mnoge spominja na Tadeja Pogačarja v mladih letih.

Joao Almedia je bo zaradi začetka Vuelte v svoji domovini Portugalski še bolj motiviran kot običajno. Foto: Ana Kovač

Tudi Primož Roglič, ki se je lani zaradi ekipnih ukazov moral odpovedati boju za skupno četrto zmago na Vuelti, bo na portugalskih in španskih cestah imel močno podporo. Ob njem bosta Kolumbijec Daniel Martinez, drugi z letošnjega Gira, in Rus Aleksander Vlasov, ki je zaradi poškodbe gležnja moral predčasno končati nastop na Touru. Med osmerico je tudi zmagovalec dirke Po Sloveniji, Italijan Giovanni Aleotti, v gorah pa bosta pomagala še Španec Roger Adria in Nemec Florian Lipowitz.

Potrjeno je tudi, da bo na Vuelti lansko zmago branil Američan Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike), ki bo imel ob sebi Wouta van Aerta, ki bo imel proste roke in bo lovil etapne zmage, Roberta Gesinka in Dylana Van Baarleja, ki sta se poškodovala na letošnjem Touru, Edoarda Affinija, Ciana Uijtebroeksa in Attilo Valterja.

Lahko Sepp Kuss ponovi zmago na Vuelti? Foto: Guliverimage

Med kandidati za skupno zmago so še Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Španci Mikel Landa (Soudal Quick-Step), Enric Mas (Movistar), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Danec Mattias Skjelmose, Italijan Giulio Ciccone in Tao Goeghen Hart (vsi Lidl-Trek), Italijan Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) in še nekateri drugi.

Začetek in konec v znamenju vožnje na čas

Dirka po Španiji se bo začela in končala s kronometrom. Uvodni test bo v soboto, 17. avgusta, v Lizboni, ko kolesarje čaka 12 kilometrov dolga vožnja na čas od Lizbone do Oierasa, zadnje dejanje pa v Madridu, 8. septembra, kjer bo povsem ravninski kronometer, dolg 24,6 kilometra.

Foto: zajem zaslona

Pred kolesarji je izjemno trd oreh, v 21 etapah v skupni dolžini 3.304 kilometrov bodo morali premagati kar 61.500 višinskih metrov, kar je največ v zadnjih 20 letih.

