Roglič zamudil na predstavitev ekip na Dirki po Španiji #video

V četrtek, dva dneva pred začetkom 79. dirke po Španiji, so v Lizboni, pred veličastnim stolpom Belém, predstavili vseh 176 kolesarjev, ki so na startni listi letošnje Vuelte. Primož Roglič, ki velja za prvega favorita, je zamudil predstavitev svoje ekipe in se je na dogodek pripeljal čisto zadnji, a je bil videti dobro razpoložen, kar je dober obet pred sobotnim začetkom dirke.

No worries... 😎Roglic is in da house!



🤪Que nadie se preocupe... Roglic está en #LaVuelta24 pic.twitter.com/wEDviixfoS — La Vuelta (@lavuelta) August 15, 2024

Primož Roglič, ki bo na svoji šesti Vuelti skušal doseči še zgodovinsko četrto skupno zmago na tej španski tritedenski dirki, se je na predstavitev ekip v Lizboni pripeljal čisto zadnji, potem ko je uradni napovedovalec že predstavil zadnjo ekipo na seznamu, ekipo Visma | Lease a Bike, ki ima v svojih vrstah lanskega zmagovalca Seppa Kussa.

Štiriintridesetletni Zasavec, ki ni dirkal vse od Toura, kjer si je pri padcu poškodoval hrbet, se je na oder pripeljal dobro razpoložen, na vprašanje voditeljice, ali je razlog za samostojen prihod v tem, da si je želel sam stati na odru, pa je v šaljivem tonu odgovoril, da je res, da si je oder želel imeti samo zase, da bi lahko še bolj užival ob glasni množici, ki se je zbrala pod njim.

Na predstavitev se je pripeljal v družbi lanskega zmagovalca Vuelte Seppa Kussa. Foto: Reuters

Na podvprašanje, kje je bil, ko so predstavili njegovo ekipo, pa je dodal le: "Ne tukaj, malo sem zamudil. Rekli so, da smo dogovorjeni, tako da sem čakal v hotelu." Voditeljica ga je vprašala še, kako se počuti po padcu na Touru in ali je treniral toliko, kot bi si sam želel. "Počutim se dobro, ob taki množici pa še bolje," je bil diplomatski slovenski kolesarski šampion, medtem ko je v pogovoru z novinarjem ene od televizij priznal, da še vedno čuti bolečine.

🇪🇸 #LaVuelta24



How is @rogla feeling ahead of his lap of Spain (and Portugal)? 🎙️ pic.twitter.com/tl9YSkeiNK — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) August 15, 2024

Prihod Rogliča si lahko ogledate na 1:01:00:

Tudi ekipa UAE Emirates se je predstavila z zgolj sedmimi kolesarji, saj je Jay Vine v sredo postal oče in je bil na dan predstavitve ob ženi in sinu v porodnišnici v Andori, kjer sta si ustvarila dom.

Koliko je zamudil Roglič? 2:45 minute.

Primoz Roglic was late to his own team presentation for La Vuelta 2024 🥵



And you'll never guess the reason why 🤣 pic.twitter.com/GW65rw9KYJ — SBS Sport (@SBSSportau) August 16, 2024

Vuelta se bo z 12-kilometrsko vožnjo na čas začela jutri, 17. avgusta (start bo pred samostanom Monasterio de los Jerónimos v Lizboni) ob 16.32. Tudi naslednji dve etapi bosta potekali po portugalski cestah, kar bo še posebej čustveno za moštvenega kolega Tadeja Pogačarja Joaja Almeido, saj bo trasa karavano peljala tudi skozi njegov domači kraj Caldas da Rainha. Portugalski kolesar je napovedal, da bo to "zelo čustven" trenutek, čeprav bo poskušal ostati miren "kot vedno" in uživati ​​v tem trenutku.

Kolesarji bodo v 21 etapah v skupni dolžini 3.304 kilometrov morali premagati kar 61.500 višinskih metrov, kar je največ v zadnjih 20 letih.

