Navijači na Portugalskem so v lepem številu pozdravili Dirko po Španiji, a žal so se na zadnjem vzponu 2. etape nekateri znova nekoliko preveč približali kolesarjem.

Prišlo je do nekaj manjših incidentov, še najslabše jo je odnesel češki kolesar Mathias Vacek, ki se je na vzponu dobrih 23 kilometrov pred ciljem znašel na tleh. Čeprav videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, ne dajejo jasnega vpogleda v dogajanje, je iz njih jasno videti, da se član Lidl-Treka jezi na skupino navijačev ob trasi.

"The blame game" 👀



Mathias Vacek finds himself on the deck due to a spectator 😲#LaVuelta24 pic.twitter.com/1jUGWChBQ7