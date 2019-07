Zaplet na Touru: etapa nevtralizirana, Bernal virtualno v rumeni majici #video

Alaphilippe se po 14 dneh v vodstvu poslavlja od rumene majice in jo predaja Kolumbijcu Eganu Bernalu (Ineos), ki je bil najboljši na vrhu de l'Iserana, točke, ki je bila po odpovedi zadnjega dela etape določena za cilj. Prireditelji so odločitev sprejeli na hitro, ko so izvedeli,. da je cesta v dolini v okolici Val d'Isera zaradi toče neprevozna, kolesarje pa obvestili nekoliko nerodno, zato je v karavani zavladalo nekaj zmede, pričakovati pa je, da se bodo ekipe pritoževale.

Potek 19. etape:

16:50: Direktor dirke je odločil, da bo etapa skrajšana, za cilj je določil Col de l'Iseran. Neuradni zmagovalec etape je Kolumbijec Egan Bernal (Ineos), ki je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Rezultati so še neuradni.

16:43: kolesarji se spuščajo v dolino, kjer pa je cesta neprevozna zaradi hudega naliva s točo in vodstvo dirke bo etapo nevtraliziralo. Za končne rezultate etape bodo obveljali izidi in časovne razlika na vrhu de l'Iserana.

16:35: Bernal se je do najvišje točke Toura otresel vseh tekmecev, Col de l'Iseran je prečkal 58 sekund pred skupino s Thomasom, Kruijswijkom, Buchmanom, Nobalijem, Uranom ... Alaphilippe je na vrh prilezel dve minuti za Bernalom.

16:30: v vodstvu vztrajajo Berrnal in Simon Yates, Berguil popušča, Nibalija so ujeli Thomas, Kruijswijk in Buchmann ... Alaphilippe izgublja rumeno majico, dva kilometra pred vrhom de l'Iserana zaostaja 1:28.

🇨🇴 @Eganbernal is now the only favourite in the first group. One clear goal for him: the Yellow Jersey.💛



🇨🇴 Egan Bernal a laché tous les autres favoris. Un objectif clair pour lui : le Maillot Jaune ! 💛#TDF2019 pic.twitter.com/0od8UvKjAW — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

16:25: štiri kilometre pred vrhom de l'Iserana je Bernalova skupinica z Nibalijem, Uranom, in Simonom Yatesom, ki se je nekaj prej otresla Thomasa, Kruijswijka in Buchmanna ujela vodilnega Berguila. Rumeni Alaphilippe izgublja čas, popustil je tudi zmagovalec včerajšnje etape Nairo Quintana.

16:19: Na vzponu na Col de l'Iseran so v ospredju ostali Uran, Valverde, Barguil, G. Martin, Reichenbach, Lutsenko, De Plus, Woods, Ciccone, Nibali, Caruso, S. Yates, Amador in Cort, Alaphilippe je v težavah, pobegnila sta mu favorita Ineosa Bernal in Thomas, ki sta se podala v lov za vodilnimi. Thomaa in Bernala se drži tudi Kruijswijk.

16:05: Kolesarji se vzpenjajo na najvišjo točko Toura, na 2.770 metrov visoki Col de l'Iseran (12,9 km, 7,5 % - najvišja kategorija). Ubežna skupina ima 1:30 prednosti pred glavnino.

💪 The breakaway will soon start to climb the Col de l'Iseran, they certainly won't be together at the top.



💪 L'échappée va bientôt entamer le Col de l'Iseran, ils ne seront certainement pas aussi nombreux au sommet. #TDF2019 pic.twitter.com/4LoDMAwd3k — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

16:03: Po Medeleinu je v ubežni skupini ostalo še 21 kolesarjev: Dylan van Baarle (Ineos), Patrick Konrad (Bora-Hasngrohe), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Vincenzo Nibali, Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde, Andrey Amador (Movistar), Pello Bilbao, Gorka Izagirre, Magnus Cort, Aleksej Lucenko (Astana), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Rigoberto Uran, Michael Woods (EF Education First), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Dan Martin (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Jesus Herrada (Cofidis), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) in Warren Barguil (Arkéa-Samsic).

15:50: Col de Medeleine sta prva prečkala italijanska kolesarja Bahrain Meride Vincenzo Nibali in Damiano Caruso.

Na 50. kilometru etape je imela ubežna skupina 29 kolesarjev in 1:30 prednosti pred glavnino. Kmalu so jo zapustili še Bauke Mollema, Thomas De Gendt, Roman Kreuziger in Elie Gesbert.

15:02: Gorski cilj (Montée d'Aussois): 1. Damiano Caruso 5 točk, 2. Tony Gallopin 3, 3. Vincenzo Nibali 2, 4. Roman Kreuziger 1. Prednost ubežne skupine je presegla minuto.

15:00: Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), peti v skupnem seštevku in eden od tihih favoritov za zmago na letošnjem Touru je odstopil. 86 kilometrov do cilja se je v solzah usedel v klubski avto. Težave je imel s poškodbo na levi nogi, ki jo je staknil že v 17. etapi. "Ko se je poskušal izogniti padcu, je s kolenom udaril v krmilo. Bolečina je bila vse hujša. Upali smo, da se bo stanje izboljšalo, a je vse od štarta trpel. Vedeli smo, da se bo zapletlo, če bo etapa težka, nemogoče je bilo nadaljevati," je za francosko televizijo pojasnil športni direktor moštva Groupama-FDJ Philippe Maudit.

😢 It’s over for Thibaut Pinot who suffers too much. Extremely sad.



😢 C’est fini pour @ThibautPinot qui souffre trop pour continuer. Un moment très difficile pour lui et son équipe.#TDF2019 pic.twitter.com/qr7Bab0iPk — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

14:52: Zasledovalci so ujeli štiri ubežnike, vodilna skupina zdaj obsega 25 kolesarjev in ima 45 sekund prednosti pred glavnino z vsemi majicami, Pinot zaostaja 3 minute in 32 sekund. V ospredju so Alaphilippu najnevarnejši Rigoberto Uran (EF EDucation First), Alejandro Valverde (Movistar) in Waren Barguil (Arkea Samsic), ki v skupnem seštevku za njim zaostajajo 5:33, 5:58 in 7:47.

Ubežna skupina: Dylan van Baarle (Ineos), Patrick Konrad (Bora-Hasngrohe), Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), Vincenzo Nibali in Damiano Caruso (Bahrain-Merida), Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ), Alejandro Valverde in Andrey Amador (Movistar), Pello Bilbao, Gorka Izagirre in Aleksej Lucenko (Astana), Laurens De Plus (Jumbo-Visma), Rigoberto Uran, Alberto Bettiol in Michael Woods (EF Education First), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Dan Martin in Fabio Aru (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Michael Matthews (Sunweb), Jesus Herrada (Cofidis), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Warren Barguil in Elie Gesbert (Arkéa-Samsic).

14:44: Eden od tihih favoritov za zmago, Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) je v težavah, najprej so ga oskrbeli iz zdravniškega vozila, nato se je dolgo mudil še ob klubskem spremljevalnem vozilu, Francoz izgublja dragocen čas, a za zdaj ostaja na kolesu.

❌ @ThibautPinot looks hurt, he's with the medical vehicle.

❌ Thibaut Pinot semble blessé, il est à la voiture du docteur du Tour.#TDF2019 pic.twitter.com/GHuMeEElY4 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019

14:40: Kolesarji so že opravili s prvim kategoriziranim klancem etape, Cote de Saint-Andre je prvi prečkal Dan Martin (UAE Emirates).

14:05: Beg je sprožil Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), pridružili so se mu še Dan Martin (UAE Emirates), Pello Bilbao (Astana) in Jesus Herrada (Cofidis). V lov za ubežniki se je podala večja skupina kolesarjev.

13:55: Začela se je 19. etapa Dirke po Franciji, na 126,5-kilometrsko etapo se je pognalo 156 kolesarjev.