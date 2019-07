Quintani razburljiva kraljevska etapa, sprememba pod vrhom

Drugo mesto v prvi od treh zaporednih zahtevnih alpskih etap je osvojil Francoz Romain Bardet, ki je zaostal 1:35 minute. Tretji je bil Kazahstanec Aleksej Lucenko z zaostankom 2:28 minute.

Alaphilippe se je pod vrhom tretjega prelaza dneva Galibierja znašel v težavah. Prvi je namreč napadel Kolumbijec Egan Bernal, ki se je podal v zmanjševanje zaostanka za Quintano, ta je virtualno ogrožal njegovo mesto v skupnem seštevku. Mladi zvezdnik Ineosa je dobro napredoval in hitro povečal razliko pred favoriti in si sam prikolesaril drugo mesto skupno. Na to je moral odgovoriti njegov moštveni kolega, lanski prvak Valižan Geraint Thomas, ob njegovem pospeševanju je Alaphilippe zaostal.

Nosilec majice za najboljšega mladega kolesarja, Egan Bernal, se je v skupnem seštevku prebil na drugo mesto. Foto: Reuters

Zdelo se je, da bo do konca etape Francoz izgubil nekaj sekund v boju za rumeno majico, a je na spust do Valloira favorite pred seboj ujel in se hitro postavil prednje.

Bernal se je z izvrstno vožnjo prebil na drugo mesto skupno, za Alaphilippom zaostaja minuto in pol. Pet sekund več zaostaja Thomas, 17 sekund četrti Nizozemec Steven Kruijswijk in 20 sekund peti Francoz Thibaut Pinot.

Quintana je s tretjo etapno zmago na Touru izenačil dosežek rojakov Luisa Herrare ter Santiaga Botera, vsi imajo zdaj za Kolumbijo rekordne tri. "To je bil zame res poseben dan. Z ekipo smo pripravili dobro taktiko. Bil sem pripravljen na vse. Zmage je res lepa, ker gre za kraljevsko etapo, ima profil za kolesarje, ki so najboljši v gorah, zato sem še toliko bolj čustven," je v cilju dejal 29-letnik.

Prvi Slovenec na cilju je bil na 97. mestu Jan Tratnik, zaostal je 29:59 minute. Njegov moštveni kolega pri Bahrain-Meridi Matej Mohorič je na 120. mestu zaostal 32:54 minute. Skupno je Tratnik 83., Mohorič 110.

Pred kolesarji sta še dve zahtevni alpski etapi. Petkova jih bo vodila na prelaz Iseran, cilj bo navkreber v Tignesu. Še bolj zahtevna etapa bo sobotna, ki se bo končala s 33-kilometrskim vzponom v Val Thorensu, tam bo znan zmagovalec 106. francoske pentlje. Nedeljska etapa bo parada šampionov na Elizejskih poljanah.

Izidi, 18. etapa: 1. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 5:34:15 2. Romain Bardet (Fra/AG2R La Mondiale) + 1:35 3. Aleksey Lucenko (Kaz/Astana) 2:28 4. Lennard Kämna (Nem/Sunweb) 2:58 5. Damiano Caruso (Ita/Bahrain-Merida) 3:00 6. Tiesj Benoot (Bel/Lotto Soudal) 4:46 7. Michael Woods (Kan/EF Education First) 8. Egan Bernal (Kol/Ineos) 9. Serge Pauwels (Bel/CCC) vsi isti čas 10. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 5:18 ... 98. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 29:59 120. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 32:54 Skupno: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 75:18:49 2. Egan Bernal (Kol/Ineos) + 1:30 3. Geraint Thomas (VBr/Ineos) 1:35 4. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:47 5. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 1:50 6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 2:14 7. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:54 8. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:54 9. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:33 10. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 5:58 ... 83. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 2:18:01 110. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 2:48:28

Potek 18. etape:

Nairo Quintana je zanesljivo opravil tudi z vratolomnim spustom in dobil 18. etapo dirke po Franciji. To je za Kolumbijca že tretja etapna zmaga na Touru, v skupnem seštevku pa je skočil na sedmo mesto. Drugo mesto je pripadlo novemu nosilcu pikčaste majice Romainu Bardetu (+1.35), tretji je bil Alexey Lutsenko (+2.28).

🏁 @NairoQuinCo wins after a long breakaway in Valloire!

🏁 Nairo Quintana s’impose au terme d’une longue échappée à Valloire !#TDF2019 pic.twitter.com/nyu9wGgtO6 — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

7,9 km do cilja: vodilni Quintana drvi proti etapni zmagi. Pred Bardetom ima minuto in pol prednosti. V ozadju je Alaphilippe na spustu nadoknadil zaostanek za Thomasom oziroma skupino sedmih kolesarjev in ima pred njimi zdaj že nekaj metrov prednosti.

15.8 do cilja: iz skupine z rumeno majic je skočil še Thomas, ki brani prednost pred Bernalom v skupnem seštevku. Alaphilippe je pred vrhom prelazal Galibier povsem popustil in izgubil približno 15-20 sekund.

18,6 km do cilja: Quintana je kot prvi prečkal gorski cilj na Galibieru in bil nagrajen tudi z osmimi sekundami bonifikacije. Drugi je vrh prečkal Bardet, tretji pa Lutsenko. Zanimivo je tudi v ozadju, kjer je iz skupine z rumeno majico skočil Bernal, ki ima že več kot pol minute prednosti pred skupino z Alaphilippom, ki zaostaja že 6.15.

1. Nairo Quintana, 40 točk

2. Romain Bardet, 30 (+1.45)

3. Alexey Lutsenko, 24 (1.55)

…

4. Damiano Caruso, 20

5. Lennard Kämna, 16

6. Tiesj Benoot, 12

7. Michael Woods, 8

8. Serge Pauwels, 4

Nairo Quintana for the win, Romain Bardet for the polka dot jersey!



Nairo Quintana pour la victoire, Romain Bardet pour le maillot à pois ! pic.twitter.com/hyZgeQuGuP — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

V seštevku za pikčasto majico je zdaj v vodstvu Bardet pred Wellensom in Carusom.

21.8 km do cilja: še točno trije kilometri do vrha Galibiera, vodilni Quintana ima že več kot minuto prednosti pred Bardetom in Lutsenkom. Zaostanek skupine z Alaphillipom je znova narasel na pet minut in pol.

25 km do cilja: prednost Quintane pred najbližjimi zasledovalci znaša že pol minute, prednost pa narašča iz metra v meter. Z vrha Galibiera sledi še 18,6 km dol zahtevni spust proti Valloirju.

26 km do cilja: Sedem kilometrov do vrha prelaza je skočil Nairo Quintana in pobegnil vodilni skupini, ki mi ni uspela slediti. Sledijo mu Bardet, Lutsenko, Woods in Caruso. Skupina za rumeno majico za vodilnim Kolumbijcem zaostaja 4.30.

⚡ @NairoQuinCo attacks! No-one is able to follow the Colombian! 🇨🇴

⚡ Attaque de Nairo Quintana ! Personne ne peut suivre le Colombien ! 🇨🇴#TDF2019 pic.twitter.com/XzTo47Rv5C — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

31 km do cilja: do vrha prelaza Galibier je še 12 kilometrov. V vodilni skupini je trenutno deset kolesarjev, ki imajo 3.10 prednosti pred zasledovalno skupino s pikčasto majico. Zaostanek rumene majice je pet minut. Kolesarji se bodo na dirki po Franciji že 60. povzpeli na prelaz Galibier.

38 km do cilja: kolesarji se že vzpenjajo na prelaz Galibier, ki je najbolj strm ravno v zaključku. V ospredju je šest kolesarjev (Lutsenko, Cherel, Woods, Kämna, Benoot, Pauwels), ki imajo 18 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Skupina z Alaphillipom zaostaja 5.35.

The chasing pack is led by @Andrey_Amador, 20" behind the front of the course. ⏱️

Le groupe de poursuivants est mené par Andrey Amador, 20" derrière la tête de la course. ⏱️#TDF2019 pic.twitter.com/ZtG8XGKfeT — Tour de France™ (@LeTour) July 25, 2019

49 km do cilja: sprememba na čelu dirke. V vodstvu je zdaj 16 kolesarjev (Quintana, Bardet, Van Avermaet, Lutsenko, A. Yates, Bernard, Cherel, Woods, Van Baarle, Kämna, Benoot, Geschke, Amador, Caruso, Pauwels, Wellens), ki imajo nekaj manj kot štiri minute prednosti pred prvo zasledovalno skupino devetih kolesarjev, zaostanek skupine z rumeno majico znaša 5.20.

Kolesarji se bližajo začetku vzpona na prelaz Galibier (23 km, 5,1-odstotni naklon). Kolesarji bodo na vrhu slabih 19 kilometrov pred ciljem, najhitrejši pa bodo prejeli bonifikacijske sekunde.



54 km do cilja: V ospredju etape je še vedno devet kolesarjev (Bardet, Caruso, Quintana, Lutsenko, Woods et A.Yates, Pauwels, Bernard, Kämna), ki imajo približno 20 sekund prednosti pred skupino sedmih kolesarjev s pikčasto majico. Skupina z rumeno majico zaostaja že več kot šest minut.



74,8 km do cilja: najbližji zasledovalci so ujeli Bernarda, zdaj je v vodstvu devet kolesarjev. Prvi je bil na gorskem vzponu Col d'Izoard najhitrejši Damiano Caruso (40 točk), drugi je bil Romain Bardet (30 točk), tretji pa Julien Bernard (24 točk). V seštevku za pikčasto majico še naprej vodi Tim Wellens pred Bardetom in Thibautom Pinotom.

: na begu je Francoz Julien Bernard, ki ima še približno 20 sekund prednosti pred osmerico kolesarjev (Quintana, Bardet, Lutsenko, A. Yates, Woods, Kämna, Caruso, Pauwels), še približno 20 sekund za njimi je peterica (Frank, Benoot, Geschke, Wellens, Rossetto). Skupina z rumeno majico, ki šteje 12 kolesarjev, za vodilnim Francozom zaostaja dobrih pet minut.Kolesarji so štartali v Embrunu, nato pa so hitro povzpeli na prvi vzpon tretje kategorije (Cote de Demoiselle Coiffes), prvi pa je na gorski cilj prišel Kazahstanec, na drugem vzponu (Col de Vars) pa je bil najhitrejši