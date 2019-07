Komisarji neusmiljeni: Martin in Rowe izključena s Toura

Komisarji, ki bdijo nad Dirko po Franciji, so po 17. etapi izključili kolesarja Ineosa in Jumbo-Visme, Britanca Luka Rowa in Nemca Tonyja Martina. Ostro so kaznovali njuno prerivanje.

Sodeč po videoposnetku je Nemec zavil pred Britanca in ga izrinil s ceste. Nekaj trenutkov kasneje je Rowe dvignil roko proti Martinovem obrazu, tretjič pa so ju kamere ujele, ko sta se dotikala z rameni.

"Žal mi je, da sem na cedilu pustil svoje sotekmovalce," je odločitev komisarjev komentiral Valižan Rowe, njegov vodja v moštvu Ineos, Dave Brailsford, pa je kazen označil za "zelo ostro".

"Drug drugemu sva bila v napoto. To je kolesarstvo."

Na vzponu na Col de la Sentinelle so televizijske kamere ujele prerivanje Rowa in Martina, ki pa je bilo po mnenju branilca lanske zmage in Rowejevega kapetana pri Ineosu ter drugouvrščenega v skupnem seštevku Gerainta Thomasa "nekaj povsem običajnega". Svoje videnje je pojasnil tudi Rowe: "Nič ni bilo. Zapeljal sem do njega, vse je v redu, segla sva si v roke. Oba sva v isti službi. Drug drugemu sva bila v napoto. To je kolesarstvo."

Alaphilippe: Nekaj kolesarjev je bilo preveč vznemirjenih, prerivali so se

Etapa je bila napeta, nekaj kolesarjev je v boju za pozicije pretiravalo, pa je pojasnil vodilni na Touru, Francoz Julian Alaphilippe. "Veliko napetosti je bilo, vsi so hoteli zasesti najboljše položaje in videl sem stvari, ki mi niso všeč. Nekaj kolesarjev je bilo preveč vznemirjenih, prerivali so se. Pomislil sem, da se bojijo mene, zato sem jih poskušal pomiriti in jim dejal, da danes ne bom napadal, saj mi kolesarji v begu ne predstavljajo nobene grožnje," je razlagal novinarjem v Gapu.

"Mislim, da Ineosu ni bilo všeč, da smo na čelu glavnine"

Nizozemski Jumbo-Visma bo Tour nadaljeval brez štirikratnega svetovnega prvaka Martina. Kapetan ekipe Steven Kruijswijk, tretji v skupnem seštevku, je o incidentu povedal tole: "Mislim, da Ineosu ni bilo všeč, da smo na čelu glavnine. Onadva (Martin in Roew) sta se borila za pozicijo in nihče od njiju ni popustil. Oba sta takšna, da tekmecu ne prepustita niti centimetra."

Zmagovalec 17. etape je bil Italijan Matteo Trentin (Michelton-Scott), rumeno majico vodilnega na dirki in prednost pred najbližjimi zasledovalci pa je zadržal Francoz Julian Alaphilippe. Rowe je imel v skupnem seštevku več kot dve uri in 20 minut zaostanka za Alaphilippom, Martin več kot tri ure.

