Vsi se sprašujejo, ali bo zdržal pritisk

Kolesarska dirka po Franciji vstopa v zadnji teden. Francozi so v deliriju, saj sta Julian Alaphilippe in Thibaut Pinot aduta za končno zmago. Alpe bodo dale dokončen odgovor, svoje pa bodo povedali tudi Geraint Thomas, Egan Bernal, Steven Kruijswijk in preostali.

Pred zadnjimi šestimi etapami najbolje kaže članu Quick Stepa Julianu Alaphilippeju, ki ima v skupnem seštevku pred Geraintom Thomasom (Ineos) 1:35 prednosti. Tretji Steven Kruijswijk (Jumbo Visma) zaostaja 1:47, četrti Thibaut Pinot (FDJ) 1:50, peti Egan Bernal (Ineos) 2:02, šesti Emanuel Buchmann (Bora Hansgrohe) pa 2:14. In ta šesterica je realno v igri za končno zmago.

Alaphilippe je bil po veliki zmagi v kronometru in začetku v Pirenejih izrazit favorit, a je zadnja etapa v Pirenejih pokazala, da ne bo samoumevno pripeljal v rumeni majici do Pariza in postal naslednik Bernarda Hinaulta, ki je kot zadnji Francoz leta 1985 osvojil Tour.

"1:30 je lepa prednost, vendar po drugi strani nič. En slabši dan ti v etapah, ki nas čakajo, hitro pokvari sliko," pravi Francoz.

Pinot napada iz ozadja, pred kolesarji še trije dnevi pekla

V torek in sredo naj ne bi bilo pretirano presenetljivo, čeprav bi lahko tudi v sredo kdo kaj poskušal. In bi se lahko spet izdatno zapletlo. Kot se je Francozu Pinautu v ravninski etapi s stranskim vetrom, v kateri je z nekaterimi favoriti za končno zmago v primerjavi z Alaphilippejem izgubil več kot 100 sekund. Če bi tisti dan prikolesaril v cilj z rojakom, bi bil pred zadnjim tednom vsega deset sekund za rumeno majico.

Pinot je pokazal, da ima noge močne. Foto: Reuters

Pinot je namreč v nedeljo v zadnji pirenejski etapi pokazal, da ima močne noge, te mu bodo v Alpah prišle še kako prav.

V četrtek bo kolesarje čakala izjemno naporna, 208 kilometrov dolga etapa, ki bo šla čez tri težke gorske cilje Col de Vars, Col d'Izoard, in Col du Galibier, a bo cilj po spustu v Valloireju.

18. etapa - četrtek

V petek, ko bo trasa dolga "le" 126 km, bo pet gorskih ciljev, vse skupaj pa se bo končalo v Tignesu.

Po dveh dneh pekla bo v soboto sledilo še zadnje gorsko dejanje. Zadnji vzpon na cilj Val Thorens bo dolg kar 33,4 km, a bosta pred tem še dva gorska cilja. Prvi že kmalu po odhodu iz Albertvilla, ko bo kolesarje čakal 19,9 km dolg vzpon na Cormet de Roselend.

"Pinot je v gorah pokazal izjemno formo. Tudi njegova ekipa je močna. Mislim, da bo še naprej napadal in poskušal stvari premešati. Ineos ima v Bernalu in Thomasu dva močna aduta. Kruijswijk je prav tako močan, kakor tudi njegova ekipa. Ne morem reči, kdo je boljši," poudarja Alaphilippe.

19. etapa - petek

20. etapa - sobota

Thomas še verjame, na Alpe ima lepe spomine

Čeprav (še) ni povsem pokazal pravega šampionskega značaja, pa Thomas upa, da mu bo zrak v Alpah bolje del: "Več načinov je, kako osvojiti Tour. Še vedno smo v zelo dobrem položaju. Vsi imamo vzpone in padce. Od tebe je odvisno, kako se s tem soočiš. Veselim se vzponov v Alpah. Pomembno je, da sem v nedeljo dobro končal. V Alpah imam lepe spomine."

Thomas verjame, da mu bo zrak v Alpah dobro del. Foto: Reuters

Njegov moštveni kolega Bernal bo drugo orožje Ineosa, ki bo zagotovo poskušal vključiti oba kolesarja v boj za zmago. Kolumbijec daje prednost Thomasu, a se zaveda svoje moči: "Kapetan je Thomas. Sledili mu bomo. Glede na lansko dirko se počutim nekoliko močnejšega. Za eno leto sem bolj odrasel. Zame je letos drugače, ker imam podporo ekipe. Lani sem pomagal Thomasu in Froomu, zdaj sem pa eden od vodij. Drugače je, vendar lepo. Zlasti, ker se na cesti dobro počutim. Vendarle sem star šele 22 let in sem med petimi najboljšimi na Dirki po Franciji, zaradi česar sem še bolj vesel."

Ekipni kolega Primoža Rogliča Steven Kruijswijk bi rad dirko končal na zmagovalnem odru, kar se je lani za las izmuznilo slovenskemu kolesarju: "Zaupam moštvenim kolegom in oni meni. Zmagovalne stopničke so dosegljive. Nekaj sekund sem v nedeljo izgubil, vendar Toura še ni konec."