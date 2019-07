Alaphilippe Pireneje preživel v rumenem, etapna zmaga Simonu Yatesu #video

Yates se je veselil etapne zmage, drugo mesto je osvojil Thibaut Pinot (Groupama FDJ), tretji je bil Mikel Landa (Movistar), Alaphilippe je proti Geraintu Thomasu (Ineos) izgubil 27 sekund v skupnem seštevku. Zdaj ima pred Britancem 1:35 sekund prednosti, pred tretjim Stevenom Kruijswijkom (Jumbo-Visdma) 1:47, četrti pa je zdaj Pinot z 1:50 zaostanka.

⏪ Relive the last kilometre of Stage 15, the solo win of @SimonYatess and the strong ride by @thibautpinot and @MikelLandaMeana! 💪



⏪ Revivez le dernier kilomètre de l'Etape 15, la victoire en solitaire de Simon Yates et le numéro de Thibaut Pinot et Mikel Landa ! 💪#TDF2019 pic.twitter.com/nJrA9yWwdf — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Tratnik spet bežal

Takoj po štartu današnje zadnje pirenejske etape so se začeli napadi, a uspešnega pobega ni bilo vse do vznožja prvega velikega klanca dneva, prelaza Montsegur (1.059 m.nv.). Na vzponu druge kategorije je glavnini ušla večja skupina 28 kolesarjev, med njimi tudi trojica Bahrain Meride, Italijana Vincenzo Nibali ter Damiano Caruso in naš Jan Tratnik, kot tudi Romain Bardet in Tony Gallopin (AG2R-La Mondiale), pa trojica Movistarja Nairo Quintana, Andrey Amador in Marc Soler (Movistar), Pello Bilbao, Omar Fraile in Aleksej Lucenko iz Astane, Michael Woods (EF Education First), Simon Yates (Mitchelton-Scott), Simon Geschke (CCC), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Dan Martin (UAE Team Emirates) …

⛰ @rusty_woods is first at the summit of the Col de Montségur, followed by @vincenzonibali and @romainbardet.



⛰ Michael Woods passe en tête du Col de Montségur, devant Vincenzo Nibali et Romain Bardet.#TDF2019 pic.twitter.com/e1fC0M6w4C — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Na spustu se jim je pridružila še osmerica, 36-članaka ubežna skupina pa se je začela trgati na vzponu na Port de Lers (prva kategorija, 1.517 m.n.v., 11,4 km klanec s povprečnim naklonom 7 odstotkov). Tega je prvi prečkal Romain Bardet, v dolino pa se je 21 preživelih ubežnikov, med temi ni bilo več treh Bahrainovcev Nibalija, Carusa in Tratnika, pognalo dobrih pet minut pred glavnino z rumenim Julianom Alaphilippom.

⛰ @romainbardet crests the Port de Lers. After his ordeal of yesterday, he is at the front today ! 🇫🇷



⛰ Romain Bardet franchit le Port de Lers en tête. Après son calvaire d'hier, belle réaction aujourd'hui ! 🇫🇷#TDF2019 pic.twitter.com/Th05OjFmHO — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Težki klanci so zahtevali nekaj žrtev, med odpadlimi kolesarji so se znašli naš Matej Mohorič, kot tudi dva nosilca majic, zeleni slovaški šprinter Peter Sagan (Bora Hansgrohe) in pikčasti Belgijec Tim Wellens (Lotto Soudal), ki je imel slab dan in je močno trpel. Na zid je naletel tudi eden Alaphilippovih pomočnikov Španec Enric Mas (Deceuninck-Quick Step). Zaostanek dveh skupin odpadlih je pred začetkom klanca na Mur de Peguere (1.375 m.n.v., 9,3 km, 7,9%) že presegal osem oziroma devet minut.

😱 18% ! 🇩🇪 @simongeschke is now in the hardest part of the Mur de Péguère !



😱 18% ! 🇩🇪 Simon Geschke est à présent dans la partie la plus pentue du Mur de Péguère ! pic.twitter.com/5Ch2YPR2c0 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Mur de Peguere je prvi prečkal Nemec Simon Geschke (CCC), takoj za njim pa Britanec Simon Yates (Michelton-Scott), karavana se je dotlej že dodobra razdrobila na manjše skupinice, glavnina z Alaphilippom, Nibalijem in Tratnikom je predzadnji klanec dneva prečkala tri minute in pol za vodilnim. Geschke in Yates sta imela na spustu pred najbližjimi zasledovalci (Quintano, Martinom, Kreuzigerjem, Bardetom, Gllopinom …) več kot minuto prednosti.

⛰ The peloton led by Jumbo Visma reaches the summit of the Mur de Péguère 2'37'' after Geschke and Yates.



⛰ Le peloton mené par Jumbo Visma franchit le sommet du Mur de Péguère 2'37'' après Geschke et Yates. pic.twitter.com/fU080uFNV1 — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Na ciljnem vzponu na Prat d'Albis (1.205 m.n.v., 11,8 km, 6,9 %) se je Geschkeju odlepil Yates, skupino zasledovalcev je ujel Mikael Landa (Movistar) in se z Lennardom Kämnom nato podal v lov za Yatesom, mimo Geschkeja, ki je popustil se je Landa odpeljal sam, dobrih šest kilometrov pred ciljem je za Yatesom zaostajal 1:15, v neusmiljenem klancu so svoj limit našli številni kolesarji, skupina favoritov ob rumeni majici pa je zmanjševala zaostanek za vodilnim.

🇬🇧 Simon Yates gives it a go and will try to claim a solo win today ! 💪



🇬🇧 @SimonYatess s'en va pour tenter d'aller chercher la victoire en solitaire aujourd'hui ! 💪#TDF2019 pic.twitter.com/VwwnwJfQzo — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2019

Alaphilippe se je spet otresel najbližjih sledilcev v skupnem seštevku, Gerainta Thimasa (Ineos) in Stevena Kruijswijka (Jumbo-Visma), v lov za Yatesom in Lando sta se podala še Thibaut Pinot (Groupama FDJ) in Egan Bernal (Ineos), z zadnjimi atomi moči jima je poskušal slediti Alaphilippe, pa mu ni uspelo, ujela sta ga Thomas in Kruijswijk, skupinica pa je nato pojedla še Brnala, ki je pregorel na več kot osem stopinjskem klancu.

Pinot je do vrha še ujel Lando, Yatesa pa mu ni uspelo. Britanec se je veselil druge etapne zmage na letošnjem Touru. V ozadju sta nekaj moči našla tudi Kruijswijk in Thomas in poskusila z napadom na Alaphilippa in mu odškrtnila nekaj sekund v skupnem seštevku, a premalo, da bi ogrozila Francozovo rumeno majico.

Izidi, 15. etapa: 1. Simon Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 4;47:04 2. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) + 0:33 3. Mikel Landa (Špa/Movistar) isti čas 4. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 0:51 5. Egan Bernal (Kol/Ineos) isti čas 6. Lennard Kämna (Nem/Sunweb) 1:03 7. Geraint Thomas (VBr/Ineos) 1:22 8. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 9. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) vsi isti čas 10. Richie Porte (Avs/Trek-Segafredo) 1:30 ... 94. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 26:48 131. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 30:30 Skupni vrstni red: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 61;00:22 2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:35 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 1:47 4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 1:50 5. Egan Bernal (Kol/Ineos) 2:02 6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 2:14 7. Mikel Landa (Špa/Movistar) 4:54 8. Alejandro Valverde (Špa/Movistar) 5:00 9. Jakob Fuglsang (Dan/Astana) 5:27 10. Rigoberto Uran (Kol/EF Education First) 5:33 ... 81. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 1;44:56 112. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 2;14:30

Jutri drugi dan počitka, nato Alpe

Jutri je na Touru za kolesarje drugi prosti dan, sledi pa zahtevnih pet dni v Alpah, kjer bo padla dokončna odločitev o zmagovalcu letošnje francoske pentlje. Domači junak Alaphilippe mora preživeti še tri gorske etape, če mu uspe, bo v Pariz prikolesaril v rumenem.

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes-Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard-Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun-Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville-Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet-Pariz (128 km) ravninska

