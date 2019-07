Skrivnostni odstop svetovnega pred njegovo paradno disciplino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem, ko je Avstralec Rohan Dennis, član moštva Bahrain-Merida, včeraj 80 kilometrov pred ciljem 12. etape, nepričakovano sestopil s kolesa in brez pojansila zapustil Dirko po Franciji, so pozno sinoči iz ekipe poslali skopo sporočilo, ki zbuja več vprašanj kot ponuja odgovorov.

"Zelo sem razočaran, da sem dirko zapustil na tej točki. Jasno je, da je jutrišnji (današnji, op. a.) kronometer zame in ekipo predstavljal pomemben cilj, a glede na moje trenutno počutje je bil umik z dirke edina prava odločitev," je besede Rohana Dennisa javnosti prenesla služba za stike z javnostmi pri Bahrain-Meridi.

Sporočil je še, da svojim ekipnim kolegom želi vse najboljše in se zahvalil ljubiteljem Toura za podporo ob trasi, in napovedal, da se bo na "to izjemno dirko" vrnil tudi v prihodnje.

Sporočilo ne razkriva, za kakšno "trenutno počutje" gre, prav tako je čudno, da v ekipi včeraj o počutju ali zdravstvenem stanju njihovega kolesarja niso bili obveščeni.

Dennis je aktualni svetovni prvak v vožnji na čas. Foto: Reuters

Kot je po etapi, ki jo je sicer dobil Simon Yates iz ekipe Mitchelton-Scott, povedal športni direktor Bahrain-Meride Gorazd Štangelj, so v ekipi "zmedeni in razočarani, saj so od svojega najboljšega kronometrista, ki je tudi aktualni svetovni prvak v tej disciplini, na današnjem kronometru veliko pričakovali.

"Sam se je odločil, da se ustavi. Poskušali smo govoriti z njim. Ustavili smo se z avtom in poskušali poiskati rešitev. Rekel je, da ne želi govoriti, in je končal dirko," je potek dogodkov strnil Štangelj, ki je prepričan, da za odstop ni kriva slaba fizična pripravljenost.

29-letni Dennis, ki je zvestobo Bahrain-Meridi obljubil do leta 2020, je bil eden glavnih favoritov za zmago na današnji 27.2 kilometra dolgi vožnji na čas, v kateri bodo kolesarji obkrožili mesto Pau ob vznožju Pirenejev.

V rumeni majici vodilnega vztraja Francoz Julian Alaphilippe. Najtesneje mu je za petami Valižan Geraint Thomas iz ekipe Ineos, ki zaostaja minuto in 12 sekund, tretji pa je Egan Bernal, Kolumbijec iz moštva Ineos, ki si je nabral 1:16 minute zaostanka.

