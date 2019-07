Skrivnosten odstop Rohana Dennisa, v Bahrain Meridi "zmedeni in razočarani"

Svetovni prvak v vožnji na čas je veljal za prvega favorita pred petkovim posamičnim kronometrom v Pauju, a na njem ne bo nastopil. Za odstop se je Dennis odločil 80 kilometrov pred ciljem današnje prve pirenejske etape.

Iz še nepojasnjenih vzrokov je 29-letnik sestopil s kolesa, se usedel v avtomobil, odpeljal do klubskega avtobusa, se preoblekel ter v spremstvu agenta odkorakal mimo vseh. Nenavadno dejanje je presenetilo prav vse, predvsem njegovo ekipo Bahrain-Merido, ki je med etapo tvitnila, da bo dogodek preiskala.

"Naša prioriteta je skrb za vse naše kolesarje, zato bomo takoj sprožili preiskavo, dokler pa ne ugotovimo, kaj se je zgodilo z Rohanom, zadeve ne bomo komentirali."

Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race.