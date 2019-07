Štiridnevni pekel za največje junake

Sloviti Tour bo danes zavil v Pireneje, ki bodo predstavljali velik zalogaj vsem kolesarjem. Prav posebej so vse naslednje trase in klance preučili tisti pri vrhu skupnega seštevka.

Zgodovinski petek

Kolesarje bo najprej pot vodila od Toulousa do Bagneres-de-Bigorreja (209 kilometrov), vmes bosta dva prelaza prve kategorije - Col de Peyresurde (1.569 metrov n. m.) in Hourquette d'Ancizan (1.564 metrov n. m.), z več kot 20-kilometrskim spustom v cilj.

Dan pozneje bo sledil 27,2-kilometrski posamični kronometer. Trasa je sicer razgibana, a nima pretiranih klancev, ki bi morali skrbeti tiste, ki v kronometru niso najboljši. Prav v petek bo na Touru poseben dan, saj bo 19. julija natanko 100 let od podelitve prve rumene majice v zgodovini.

12. etapa - četrtek

Legendarni Tourmalet

V soboto bo sledil legendarni vzpon na Tourmalet. Klanec je najvišje kategorije. Dolg je 19 kilometrov, povprečni naklon pa je 7,4 odstotka. Etapa se bo začela v Tarbesu na 328 metrih nadmorske višine, končala pa na Tourmaletu, ki je na višini 2.115 metrov. A zaključni vzpon ni edini, ki bo povzročal kolesarjem preglavic. Na sredini, sicer krajše etape (117,5 kilometra), bo namreč še prvokategorni vzpon na Col du Soulor (11,9 kilometra, povprečni naklon 7,8 odstotka).

Prav posebno delo čaka dozdajšnjega francoskega junaka na Touru Juliana Alaphilippeja (Quick-Step), ki ima pred osrednjim favoritom Geraintom Thomasom (Ineos) minuto in 12 sekund prednosti. Britanec ima ob sebi še vedno Kolumbijca Egana Bernala, ki zaostaja le za dodatne tri sekunde in je prav tako v igri za skupno zmago.

13. etapa - petek (posamični kronometer)

Moštveni kolega Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi, Nizozemec Steven Kruijswijk, je četrti in ima zaostanek 1:27. Prvi mož Movistarja Nairo Quintana zaostaja 2:04, drugi francoski adut Thibaut Pinot (FDJ), ki je kot še nekateri preostali favoriti izgubil dragocen čas v ravninski 10. etapi, pa 2:33. Ob njem so bili tisti dan neprevidni še Richie Porte (Trek Segrafredo), Jakob Fuglsang (Astana) in Rigoberto Uran (Education First).

Za zdaj je videti, da je ekipa Ineos v najboljšem položaju, pa čeprav še niso v rumeni majici, saj naj bi bila Thomas in Bernal boljša v težkih etapah od Alaphilippa. A lahko pričakujemo napade tistih, ki so nekoliko v ozadju v skupnem seštevku. Če bodo želeli zmanjšati zaostanek za kolesarjema Ineosa, bodo morali v akcijo že danes.

14. etapa - sobota

Ti štirje dnevi bodo po mnenju Adama Yatesa naredili hierarhijo na Touru: "Lahko bo eden od tistih dni, ko boš izgubil veliko časa, če ne boš osredotočen."

Lanskoletni zmagovalec Thomas je na letošnjem Touru, kot je dejal tudi naš Roglič, tekmecem zaprl usta v šesti etapi, ko je v izjemno težkem zaključku brez težav prehitel vse največje konkurente za končno zmago. Zato ostaja še naprej prvi favorit letošnje francoske pentlje.

15. etapa - nedelja

"Ne verjamem, da bodo tisti, ki gledajo proti skupni zmagi, napadali že danes, ker jutri sledi kronometer. Veliko energije boš porabil, če boš danes napadal. Lahko bodo poizkusili tisti, ki so malce nižje v razvrstitvi. Sicer pa mislim, da bo večina čakala na kronometer in gorski etapi, ki sledita. Veselim se že Pirenejev. Trije oziroma štirje dnevi bodo pomembni," je za Cyclingnews dejal Thomas.