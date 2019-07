Na Touru spet zasijali šprinterji, ki jih v naslednjih dneh čaka pekel

Po prvem dnevu premora je bila na sporedu nezahtevna in precej kratka etapa, v končnici te pa so zasijali šprinterji. Casleb Ewan je za nekaj milimetrov ugnal Groenewegna, na tretjem mestu je ciljno črto prečkal Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), na četrtem pa Slovak Peter Sagan (Bora Hansgrohe), ki je zadržal zeleno majico najboljšega po točkah.

The definition of a TIGHT sprint finish! 🤯@CalebEwan grabs his first ever Tour de France stage win and @Lotto_Soudal's second of the #TDF2019 pic.twitter.com/5peldZebQW — Eurosport UK (@Eurosport_UK) July 17, 2019

Slovenska kolesarja moštva Bahrain Merida Jan Tratnik in Matej Mohorič nista bila povsem v ospredju, Mohorič je bil 91., z minuto in 19 sekundami zaostanka za zmagovalcem, Tratnik pa 95. (+ 1:57).

Ubežnike polovili pet kilometrov pred ciljem

Že takoj po štartu današnje etape se je oblikovala ubežna skupinica, ki jo je glavnina spustila, Stephane Rossetto in Anthony Perez iz Cofidisa, pa ponovno Aime De Gendt (Wanty-Groupe Gobert) ter Lilian Calmejane (Total Direct Energie) so si prikolesarili nekaj več kot tri minute prednosti. Deset kilometrov pred ciljem je popustil Perez, De Gendt pa je ušel Rossettu in Calmejanu, pet kilometrov pred ciljem so bili polovljeni vsi ubežniki.

.@CalebEwan’s teammates all come through to congratulate today’s winner. 👏

Les équipiers de Caleb Ewan viennent féliciter le vainqueur du jour. 👏#TDF2019 pic.twitter.com/fi8lFtk9LO — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2019

Brez padcev spet ni šlo, konec Toura za Terpstro

Približno 30 kilometrov pred ciljem je prišlo do padca, v katerega so bili vpleteni tudi Nairo Quintana, Richie Porte in Michael Woods, ki so nato ujeli glavnino, kot tudi Giacomo Nizzolo, ki je prav tako ujel priključek, čeprav močno opraskan po nogah, najslabše pa jo je v padcu odnesel Niki Terpstra, ki je Tour danes tudi končal.

V jarku je pristal tudi Jasper De Buyst:

💥 A small tumble for @JasperDeBuyst.

💥 Dans le peloton chute sans gravité de Jasper De Buyst.#TDF2019 pic.twitter.com/S1nw3mlbg2 — Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2019

Naslednji štirje dnevi bodo peklenski

Jutri je na sporedu prva gorska preizkušnja v Pirenejih z dvema vzponoma prve kategorije na Col de Peyresourde (1.569 m.n.v., 13,2 kilometra klanca s sedemodstotnim povprečnim naklonom) in Horquette d'Ancizan (1.564 m.n.v., 9,9 km klanca s 7,5 % p. n.). Dolga bo 209,5 kilometrov.

V petek pa kolesarje čaka 27,2-kilometrski posamični kronometer v Pauju, konec tedna pa prinaša še dve zahtevni gorski preizkušnji. V soboto kratko, 117,5-kilometrsko etapo s ciljem na znamenitem Toutmaletu, 2.115 metrov nad morjem, v nedeljo pa poskočnih 185 kilometrov od Limouxa do Foix Prat d'Albisa, s štirimi kategoriziranimi klanci, enega druge in treh prve kategorije. Ciljni vzpon na 1.205 metrov visoki Prat d'Albis je dolg skoraj 12 kilometrov s povprečnim naklonom skoraj sedmih odstotkov.

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta 12. četrtek, 18. julij Toulouse-Bagneres-de-Bigorre (209,5 km) gorska 13. petek, 19. julij Pau-Pau (27,2) posamični kronometer 14. sobota, 20. julij Tarbes-Tourmalet (117,5) gorska 15. nedelja, 21. julij Limoux-Foix (185) srednje gorska ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes-Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard-Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun-Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville-Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet-Pariz (128 km) ravninska

