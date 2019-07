Za Rogliča vlada veliko zanimanje: ponudbo je dobil, podpisa še ni #video

"Zanimanje je pri vseh, ampak bomo videli. Pri vseh stvareh je tako, da so plusi in minusi. Verjamem, da se bomo dobro odločili in nadaljevali kolesarsko pot," je Primož Roglič dal vedeti, da zanj vlada veliko zanimanje. Prav tako je potrdil, da se pogovarja s trenutnim delodajalcem o sodelovanju do leta 2023, a poudarja, da podpisa še ni.

Ko je Primož Roglič pred tremi leti prestopil v vrste Jumbo Visme, si vodilni v ekipi niso predstavljali, da so v svoje vrste dobili posameznika, ki jih bo tako hitro potiskal naprej. Slovenski kolesar je izjemno zahteven do sebe, zato je tudi uspešen. In zaradi zmagovalne miselnosti so lahko začeli bolj pogumno razmišljati tudi pri nizozemskem moštvu. Zdaj se pogovarjajo celo o podaljšanju sodelovanja do leta 2023, kar bi pomenilo, da bodo morali v svoje vrste pripeljati kakovostne kolesarje za vožnjo v klanec, če bodo želeli zadržati slovenskega kolesarskega šampiona. Zdaj je v njegovi glavi priprava na Vuelto, ki se je znašla na koledarju po Giru. V Španiji želi prav tako krojiti vrh, vendar se je bo lotil drugače kot največje italijanske kolesarske pentlje.

Pred enim mesecem ste se z Loro razveselili naraščaja. Koliko se vam je spremenilo življenje?

Lori se je bolj spremenilo. Zame stvari še ostajajo podobne. Stvari, ki jih opravljam, se niso veliko spremenile. A je vse življenje drugačno. Ko sem doma, poskušam uživati v vseh teh prijetnih opravilih.

Bi ga dali v kolesarstvo?

Ne vem, kaj bo počel. Bomo videli … Najprej naj dobro je, čim več spi čez noč, potem bomo pa videli, kaj bomo delali (smeh, op. a.).

"Na kavču smo vsi pametni. Tritedenska dirka ti pobere ogromno energije. Tudi na ravni, kot sem jo jaz končal. Ni bilo dobro. V zadnjem tednu sem se boril za preživetje. Super sem zadovoljen, ker so naši zmagali štiri etape od enajstih." Foto: Vid Ponikvar/Sportida Prejeli ste tudi praktično darilo, ki vam bo na vaši kolesarski poti zelo koristilo. Večkrat ste namreč poudarjali, da se radi pripravite na tritedenske dirke in si trase ogledate tudi v živo. Koliko vam bo nov avtodom Adrie Mobila olajšal vse skupaj?

Do zdaj sva morala z Loro hoditi po vseh prelazih in si vse etape ogledati z navadnim avtom. Nato sva se morala seliti po hotelih. Veliko težav sva imela z vsemi transferji. Vnaprej sva se veselila, ko sva izvedela, da bova prejela avtodom. Razmišljala sva že, da bi ga imela in si z njim ogledovala trase. Se že veseliva, da ga bova najbolje izkoristila.

Verjetno v teh dneh spremljate slovito Dirko po Franciji, na kateri je veliko pestrega dogajanja. Zagotovo ste ob pogledu na težave Vincenza Nibalija zadovoljni, da sami niste šli na Tour (Italijan je na Giru osvojil drugo mesto, Primož tretje).

Res je. Na kavču smo vsi pametni. Tritedenska dirka ti pobere ogromno energije. Tudi na ravni, kjer sem končal jaz. Ni bilo dobro. V zadnjem tednu sem se boril za preživetje. Zelo zadovoljen sem, ker so naši osvojili štiri etape od 11.

So vtisi z Gira že sveži?

Ob štartu sem bil zadovoljen in navdušen. Potem me je navdušenje minevalo. Tam sem bil s ciljem, da zmagam. Cilj je bil preveč oddaljen. A priti na stopničke v danem trenutku je bilo zame kot zmaga. In to ob vseh težavah, ki sem jih imel.

Na giro je šel po zmago, a je bilo na koncu tretje mesto po vseh zapletih kot zmaga. Foto: Anže Malovrh/STA Kako gledate na dogajanje med tistimi, ki se borijo za rumeno majico? Vas je kaj presenetilo, da so nekateri favoriti v ravninski etapi zaradi bočnega vetra izgubili dragocen čas?

Kolesarstvo je kolesarstvo. Vsi so nekako vedeli, da je veter in da bo počilo na koncu. Nekateri so bili spredaj. Sicer pa bo po mojem ekipa Ineos kar dobro nadzorovala potek vsega Toura.

Navijate za svoje kolege, verjetno pa je Geraint Thomas, ki je zmagal lani, osrednji favorit?

Da, tako. Že lani je pokazal, kako je močan. Tudi letos na La Plance des Belle Filles. Takoj je vsem zaprl usta. Mislim, da ga bo zelo težko premagati.

Vaše misli so usmerjene proti Vuelti. Verjetno se je španska dirka pojavila na vašem koledarju zaradi dejstva, ker niste odpotovali na Tour?

Načeloma sem imel v načrtu Giro in Tour. Italijanske dirke nisem končal na ravni, kot bi si želel. Potreboval sem več počitka, da sem prišel k sebi. Tour sem moral izpustiti. A ker si želim še dirkati, je bila logična odločitev, da grem na Vuelto.

Boste štartali s takšnimi cilji kot za Giro, ko vas je zanimala rožnata majica najboljšega?

Dejstvo je, da želim vso dirko odpeljati bolj sproščeno. Konec koncev smo v letošnji sezoni že dosegli lepe rezultate. Ne želim naložiti sebi in vsem prevelikega pritiska. Da je le zmaga tista. Bomo videli. Najprej se bom odpravil za tri tedne na višinske priprave in se poskušal optimalno pripraviti. Da bom na čim višji ravni, nato pa vstopiti v Vuelto. Šel bom dan za dnem in se dirke lotil sproščeno.

Govori se, da ste oziroma boste podaljšali sodelovanje s svojo ekipo Jumbo-Visma do leta 2023. Je v tem kaj resnice?

Ogromno sporočil sem dobil in so me presenetila, vendar nismo še nič podpisali. Res pa je, da se pogovarjamo za sodelovanje do leta 2023. Dobil sem tudi že ponudbo. S te plati je zadeva aktualna.

Ali na vaša vrata trkajo tudi druga moštva?

Trkajo. Zanimanje je pri vseh, ampak bomo videli. Pri vseh stvareh je tako, da so plusi in minusi. Verjamem, da se bomo dobro odločili in nadaljevali kolesarsko pot.

Na Vuelto bo šel bolj sproščeno kot na Giro. Foto: Sportida Ali vlada zanimanje tudi pri največjih ekipah na Touru?

Tudi. Če lahko govorimo o ekipi Ineos, ki je večja ... Ampak, ko zdaj razmišljaš, vidiš, da smo mi osvojili štiri etape na Touru, od tega tudi ekipni kronometer. Zagotovo nekatere stvari iz dneva v dan delujejo boljše in boljše. Tako morajo delovati, če želiš osvojiti največje dirke.

Ampak vi potrebujete ekipo, ki bo dobra za v klanec.

Tako. Pred dvema, tremi leti si česa takega nismo mogli zamisliti. Gre v pravo smer.

Mislite, da so se miselnost in ambicije ekipe spremenile zaradi vas?

Zagotovo sem zelo vpliven dejavnik. S svojim zmagami in stremenju k čim boljšemu so se vsi počasi začeli prebujati. Čeprav včasih težko sledijo vsem rezultatom, ki smo jih že dosegli. Ampak se kaže trend, da gremo po pravi poti.