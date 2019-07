Popolna francoska veselica na legendarnem prelazu

Julian Alaphilippe je vsak dan bližje nesmrtnosti. Po tem, ko je dvomljivce utišal v sredo in rumeno majico zadržal po posamičnem kronometru, je danes z drugim mestom na naporni gorski etapi s ciljem na legendarnem prelazu Tourmalet še potrdil napovedi tistih, ki so prepričani, da je sposoben zmagati na največji kolesarski dirki na svetu. Francozi svojega junaka na Touru čakajo vse od leta 1985, ko je zmagal Bernard Hinault.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v cilju takole zaploskal Geraintu Thomasu, ki je danes bržčas že izgubil bitko za rumeno majico. Foto: Reuters

117,5-kilometrsko 14. etapo Toura je dobil Thibaut Pinot, v cilj 2.115 metrov nad morjem je prišel šest sekund pred Alaphilippom, tretji je bil Rogličev kolega v moštvu Jumbo Visma Steven Kruijswijk. Branilec lanske zmage, Valižan Geraint Thomas (Ineos) je zaostal 36 sekund, v skupnem seštevku ostaja drugi, za Alaphilippom pa ima zdaj 2:02 zaostanka.

🏆 WHAT A RIDE by @ThibautPinot ! 🇫🇷 🏆 MAGNIFIQUE Thibaut Pinot ! 🇫🇷 #TDF2019 pic.twitter.com/Z3WCSsff1p

Potek 14. etape:

17:10: Cilj: etapna zmaga za Thibauta Pinota, Julian Alaphilippe drugi!

17:06: Fuglsang in Rigoberto Uran sta izgubila stik z vodilnimi, Krujswijk in Bennett sta s tempom povzročila še nadaljnje krčenje vodilne skupine, ki pa se je drži Alaphilippe, medtem ko je Geraint Thomas zaostal. V ospredju so Büchman, Pinot, Bernal, Landa, Kruijswijk, Alaphilippe.

17:00: dobre štiri kilometre pred ciljem je napadel David Gaudu in se izčrpal, njegov kapetan pri moštvu Groupama FDJ je ostal sam. V vodilni skupini vztraja Alaphilippe, svetovni prvak Alejandro Valverde (Movistar) je nekoliko zaostal. Jumbo-Visma ima v vodilni skupini tri kolesarje Kruijswijka, Bennetta in De Plusa, ki pa počasi izgublja moči.

16:55: Barguila je skupina s favoriti, Alaphilippom, Thomasom, Bernalom, Fuglsangom, Kruijswijkom in še nekaterimi, ujela. Popustili so še Richie Porte, Wout Poels, pa Enric Mas ... Do cilja je 5 kilometrov in pol. Skupina s Quintano zaostaja že več kot minuto, skupina z bratoma Yates več kot tri, z Bardetom pa že več kot 11.

💡 C’est aujourd’hui, la 83e ascension du Tourmalet, ce qui en fait le col escaladé le plus souvent dans l'histoire du Tour. pic.twitter.com/uk3bO5oFPo — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 20, 2019

16:50: 7 kilometrov pred ciljem se je močno razredčena glavnina (pred časom so odpadli tudi Bahrainovci Nibali, Mohorič in Tratnik) odzvala in dvignila tempo, Alaphilippe le težko sledi.

16:45: 9,5 kilometra do cilja je napadel Francoz Waren Barguil (Arkea-Samsic), odgovora iz preostanka glavnine ni.

16.42: Gesbert je 11 kilometrov pred vrhom ujet, kolesarji odpadajo, tempu glavnine ne more več slediti niti Nairo Quintana (Movistar).

💡 C’est aujourd’hui, la 83e ascension du Tourmalet, ce qui en fait le col escaladé le plus souvent dans l'histoire du Tour. pic.twitter.com/uk3bO5oFPo — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 20, 2019

16:30: 15 kilometrov do cilja je v ospredju ostal le Gesbert, glavnina z Alaphilippom, Nibalijem, Mohoričem in Tratnikom za vodilnim zaostaja 36 sekund, iz glavnine odpadajo številni kolesarji, zaostali so tudi Sagan, pikčasti Wellens, brata Adam in Simon Yates ...

16:15: tik pred začetkom vzpona na Tourmalet je vodilni skupini zbežal Francoz Sicard (Total Direct Energie), v lov sta se podala njegova rojaka Gesbert in Calmejane, preostale ubežnike je ujela glavnina. Sicard ima 45 sekund prednosti pred zasledovalcema in 1:20 pred glavnino.

16:05: v dolini, kakšnih 30 kilometrov pred ciljem se je v vodstvu oblikovala skupina Nibali, Wellens, Gesbert, Zakarin, Sanchez, Sicard, Kämna in Calmejane, ima pa le okoli 40 sekund prednosti pred glavnino. Bliža se ciljni vzpon.

🏁 29 kms



In the feeding zone, we now have 8 riders together at the front :



Au ravitaillement, la tête de course est à présent composée de 8 coureurs :



🇫🇷 Calmejane, Gesbert, Sicard

🇧🇪 Wellens

🇮🇹 Nibali

🇷🇺 Zakarin

🇩🇪 Kämna

🇪🇸 Sanchez



Pelotn is 45'' behind. #TDF2019 pic.twitter.com/ymmhUcVTqP — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

15:50: na spustu se je vodilnima Wellensu in Nibaliju pridružil še Elie Gesbert (Arkea-Samsic), vozijo 25 sekund pred zasledovalci (Zakarin, Sanchez, Sicard, Kämna, Calmejane), glavnina z rumenim Alaphilippom, zelenim Saganom, obema Slovencema, Mohoričem in Tratnikom, 40 kilometrov pred ciljem zaostaja dobro minuto.

⚪🔴 Tim Wellens is in very good shape! The polka dot jersey sprints to get the points at the top of the Col du Soulor!



⚪🔴 Tim Wellens semble en grande forme ! Le maillot à pois sprinte pour passer en tête du Col du Soulor ! #TDF2019 pic.twitter.com/riFPUMYjjp — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

15:33: Tim Wellens (Lotto Soudal), nosilec pikčaste majice najboljšega hribolazca je Soulor prečkal prvi, takoj za njim pa Nibali, rumeni Alaphilippe za njima zaostaja minuto in 40 sekund, vmes je sta še dve skupini, v drugi, minuto 20 za vodilnima sta tudi Mohorič in Sagan. Do cilja je še 54 kilometrov, po dolgem spustu sledi vrhunec dneva, vzpon na Tourmalet (2.115 m.n.v., 19 kilometrov klanca, povprečni naklon je 7,4 odstotka).

Nibali in Wellens ne ogrožata rumene majice, Italijan v skupnem seštevku zaostaja več kot 29 minut, Belgijec več kot uro.

Francoz Romain Bardet (AG2R La Mondiale) ima krizo in je izpadel iz glavnine:

🔙 @romainbardet is dropped. Loosing time to target a stage victory ? 🇫🇷



🔙 Romain Bardet est lâché. Perd-il volontairement du temps pour pouvoir jouer les victoires d'étape ? 🇫🇷#TDF2019 pic.twitter.com/vKNUpje57d — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

15:20: Mohorič je na vzponu na Soulor popustil in zaostal, ubežna skupina se je raztrgala na manjše skupinice, v ospredju ostaja sedmerica z Nibalijem (še Zakarin, Sanchez, Sicard, Kämna, Wellens, Gesbert, Quintantilla), ki ima pred rumenim Alaphilippom slabi dve minuti prednosti.

15.15: 62 kilometrov do cilja je ubežna skupina začela razpadati.

15.00: karavana se vzpenja na Col du Soulor (11,9 kilometra, povprečni naklon 7,8 odstotka), ubežni skupini 17 tekmovalcev kolesarita kapetan Bahrain Meride Vincenzo Nibali in njegov pomočnik Matej Mohorič, njihova prednost pred glavnino pa 65 kilometrov pred ciljem znaša 2 minuti in 20 sekund.

🏔️ Breakaway riders have started the climb of the Col du Soulor.

🏔️ L'échappée est au pied du Col du Soulor.#TDF2019 pic.twitter.com/2ugRb9QnYn — Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2019

Kmalu po štartu današnje etape je napadel Italijan Vincenzo Nibali, s seboj potegnil še pomočnika pri Bahrain Meridi Mateja Mohoriča, v uspešnem begu pa so se jima priključili še Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale), Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ), Carlos Verona (Movistar), Luis León Sánchez (Astana), Sergio Henao (UAE Team Emirates), Lennard Kämna (Team Sunweb), Tim Wellens (Lotto Soudal), Lilian Calmejane, Romain Sicard, Rein Taaramäe (Total Direct Énergie), Ilnur Zakarin, Marco Haller (Katjuša-Alpecin), Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) in Élie Gesbert (Arkéa-Samsic).