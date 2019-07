Francoski junak navdušil tudi v kronometru, grd padec belgijskega prvaka #video

Rumeni Julian Alaphilippe je štartal zadnji in v cilj prišel X sekund hitreje kot branilec lanske zmage, Valižan Geraint Thomas (Ineos), ki se je moral danes zadovoljiti z drugim mestom. Tretji je bil Belgijec Thomas De Gendt (Lotto Soudal). Alaphilippe v rumenem ostaja že šesti dan, pred Thomasom ima zdaj 1:26 minute prednosti, na tretje mesto je napredoval Nizozemec Steven Kruijswijk.

WIN AND YELLOW JERSEY! WHAT A RIDE! 🌟

Relive the last kilometre of @alafpolak1! 📽️



LA VICTOIRE ET LE MAILLOT JAUNE ! 🌟

Revivez le dernier kilomètre de Julian Alaphilippe ! 📽️#TDF2019 pic.twitter.com/qq4rKBmzXB — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019

"Neverjetno. Res sem presrečen. Vedel sem, da lahko dobro kolesarim na takšni trasi. Bratrancu sem danes zjutraj rekel, da bom naredil nekaj izjemnega, toda nisem imel v mislih etapne zmage, predvsem ne v takšni družbi tako dobrih kolesarjev. Prvi del trase mi je res ustrezal, presenetil pa sem se v drugem delu. Šel sem čez vse meje, do tega so mi pomagali gledalci. Na cesti sem pustil vse. V spremljevalnem vozilu so vsi jokali," je povedal Alaphilippe.

Tratnik blizu najboljšim, manjkal je svetovni prvak

Slovenska predstavnika na Touru, člana Bahrain-Meride Matej Mohorič in nekdanji slovenski prvak v kronometru Jan Tratnik, sta zasedla 16. in 23. mesto. Tratnik je s preizkušnjo opravil v 36 minutah in 19 sekundah, Mohorič je potreboval 36 minut in 44 sekund. Bahrain-Merida je pogrešala svojega najmočnejšega kronometrista, svetovnega prvaka v vožnji na čas, Avstralca Rohana Dennisa, ki je včeraj brez pojasnila končal letošnji Tour.

One week after his breakaway masterclass over 200km, Thomas De Gendt has set the best reference so far on today's 27.2km ITT: 35'36".#TDF2019 #TDFdata pic.twitter.com/7qRHEzpSV2 — letourdata (@letourdata) July 19, 2019

V skupnem seštevku Tratnik ostaja na 76. mestu (+ 55:33), Mohorič pa na 106. (1;21:25).

"Celo vožnjo sem odpeljal, kolikor sem lahko. Nisem naredil nobene napake. Hribovit del trase sem odpeljal zelo dobro. Morda sem izgubil malo moči v ravninskem delu. Z vožnjo sem zadovoljen. Bomo videli, kam me bo to pripeljalo," je kmalu po prihodu v cilj za RTV Slovenijo povedal Tratnik.

"Po eni plati sem zadovoljen, po drugi ne. Skušal sem voziti na vso moč. Doslej mi ni uspelo v beg. Sicer pa je danes prvi del uspel v redu. Precenil sem moči in mi je v drugem delu zmanjkalo energije za do cilja. Postavil sem soliden čas, upam, da mi bo koristilo v zadnjem tednu," pa je dejal Mohorič.

Matej Mohorič: Precenil sem moči in mi je v drugem delu zmanjkalo energije za do cilja. Foto: Reuters

Van Aert v ogradi

Za adrenalinski trenutek je poskrbel Rogličev klubski kolega pri nizozemski Jumbo-Vismi, Belgijec Wout Van Aert, ki je dober kilometer pred ciljem sekal oster desni ovinek, se s krmilom zataknil za transparent na zaščitni ograji in grdo padel. Potreboval je zdravniško pomoč. Nesrečnega kolesarja so čez čas naložili v reševalno vozilo, Dirka po Franciji je zanj končana. Kot belgijski državni prvak v vožnji na čas je veljal za enega od večjih favoritov za današnjo zmago.

Oh no 😱 Wout van Aert hits a fence in a turn in the final of his time trial. Seems tot be the end of his first Tour de France. 😟 #TDF19 pic.twitter.com/0E3MdRWjdt — Cyclocross24.com (@cyclocross24) July 19, 2019

Na zahtevni, tehnični trasi je grdo padel tudi Nemec Maximilian Schachmann, medtem ko se je njegov kolega pri moštvu Bora Hansgrohe, Slovak Peter Sagan, takole zabaval na preizkušnji, ki zanj ni preveč pomembna:

💚 Just @petosagan doing Sagan stuff 💚



💚 Juste Peter Sagan qui fait du Peter Sagan. 💚#TDF2019 pic.twitter.com/TAAsmkePle — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2019

Izidi 13. etape (kronometer, 27,2 km, Pau): 1. Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quick Step 35:00 2. Geraint Thomas (VBr) Ineos + 0:14 3. Thomas De Gendt (Bel) Lotto 0:36 4. Rigoberto Uran (Kol) EF Education First isti čas 5. Richie Porte (Avs) Trek Segafredo 0:45 6. Steven Kruijswijk (Niz) Jumbo-Visma isti čas 7. Thibaut Pinot (Fra) Groupama FDJ 0:49 8. Kasper Asgreen (Dan) QuickStep 0:52 9. Enroc Mas (Špa) Deceuninck-Quick Step 0:58 10. Joey Rosskopf (ZDA) CCC 1:01 ... 16. Jan Tratnik (Slo) Bahrain 1:19 … 23. Matej Mohorič (Slo) Bahrain 1:44

Jutri na legendarni Tourmalet

Jutri se nadaljuje trpljenje v Pirenejih, sobotna 14. etapa (117,5 km) prinaša vzpon na legendarni Tourmalet. Klanec je najvišje kategorije. Dolg je 19 kilometrov, povprečni naklon pa je 7,4 odstotka. Etapa se bo začela v Tarbesu na 328 metrih nadmorske višine, končala pa na Tourmaletu, ki je na višini 2.115 metrov. A sklepni vzpon ni edini, ki bo povzročal kolesarjem preglavice. Na sredini sicer krajše etape (117,5 kilometra) bo namreč še prvokategorni vzpon na Col du Soulor (11,9 kilometra, povprečni naklon 7,8 odstotka).

Skupni vrstni red: 1. Julian Alaphilippe (Fra/Deceuninck-QuickStep) 53;01:09 2. Geraint Thomas (VBr/Ineos) + 1:26 3. Steven Kruijswijk (Niz/Jumbo-Visma) 2:12 4. Enric Mas (Špa/Deceuninck-QuickStep) 2:44 5. Egan Bernal (Kol/Ineos) 2:52 6. Emanuel Buchmann (Nem/Bora-Hansgrohe) 3:04 7. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 3:22 8. Rigoberto Uran (Kol) EF Education First 3:54 9. Nairo Quintana (Kol/Movistar) 3:55 10. Adam Yates (VBr/Mitchelton-Scott) 3:55 ... 76. Jan Tratnik (Slo/Bahrain-Merida) 55:33 106. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Merida) 1;21:25 ...

Preostale etape kolesarske Dirke po Franciji 2019 Etape Dan Kraj in dolžina Vrsta 14. sobota, 20. julij Tarbes-Tourmalet (117,5) gorska 15. nedelja, 21. julij Limoux-Foix (185) srednje gorska ponedeljek, 22. julij prost dan 16. torek, 23. julij Nimes-Nimes (177 km) hribovita 17. sreda, 24. julij Pont du Gard-Gap (200 km) srednje gorska 18. četrtek, 25. julij Embrun-Valloire (208 km) gorska 19. petek, 26. julij Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes (126,5 km) gorska 20. sobota, 27. julij Albertville-Val Thorens (130 km) gorska 21. nedelja, 28. julij Rambouillet-Pariz (128 km) ravninska

