Sagan dal avtogram kar med vožnjo na Tourmalet #video

V soboto so se kolesarji na Dirki po Franciji povzpeli na legendarni prelaz Tourmalet, medtem ko so se favoriti v ospredju udarili na nož in v klanec navijali skrajen tempo, so šprinterji v ozadju pazili le na to, da v cilj prikolesarijo znotraj časovne zapore. Slovak Peter Sagan je kar med vožnjo uslišal željo navijača po avtogramu.

Peter Sagan really tries his best to interact with his fans, how can you not love him ✍️📕 pic.twitter.com/VOOXSw5UZy — Earl Weathers (@SwaganP) July 21, 2019

Peter Sagan ni le eden najboljših šprinterjev v zgodovini kolesarstva, ki na letošnjem Touru lovi rekordno sedmo zmago v boju za najboljšega po točkah, pač pa je tudi velik zabavljač, zato ni čudno, da je eden najbolj priljubljenih kolesarjev na planetu.

V naporni sobotni gorski etapi s ciljem na znamenitem prelazu Tourmalet v Pirenejih je bil 146., za zmagovalcem Thibautom Pinotom je zaostal skoraj 26 minut, a bil varno znotraj časovne zapore. Pri vzpenjanju v klanec, ki v kolesarstvu sproža strahospoštovanje, pa je imel dovolj časa, da je podelil vsaj en avtogram.

Eden od navijačev ob progi, ga je prosil, naj se mu podpiše v izvod avtobiografije z naslovom Moj svet, ki jo je izdal lani. Sagan ga je na presenečenje vseh uslišal in se kar med vožnjo podpisal na platnice knjige.

Sicer pa Slovak izkoristi vsak priložnost, da malce razveseli ljubitelje kolesarstva ob trasi Dirke po Franciji.

only peter sagan could do a one-handed wheelie, on a time-trial bike, up a 17% hill, during a tour de france time trial

pic.twitter.com/0pgYfMcjBa — mensrea (@CalvesForDays) July 21, 2019

Peter Sagan always has time to show off, even when riding at the front of the world's biggest race! #sbstdf #couchpeloton pic.twitter.com/05NnG10Q81 — CyclingCentral (@CyclingCentral) July 18, 2019

Preberite še: