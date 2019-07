Dirka po Franciji: nevarnost na vsakem koraku #video

Ta jo je med podajanjem bidonov kolesarjem skupil v trčenju z belgijskim kolesarjem Gregorm Van Avermaetom iz ekipe CCC, ki je poskušal obiti kolesarja pred njim, Nemca ob trasi pa spregledal.

UPDATE:

THANKS everyone for your messages of concern about our soigneur.



He’s already back at the hotel, feeling good & getting some rest.

Our team doctor checked him out, & gave him the 👍



❕PS: Sorry @CCCProTeam & @GregVanAvermaet