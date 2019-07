Kanadska teniška lepotica upa, da mu ne bo žal #video

Eugenie Bouchard je včasih navduševala na teniških igriščih, saj je bila pred leti že peta igralka sveta. V zadnjem času pa je bolj kot na teniških igriščih uspešna pred fotografskimi objektivi. Kljub temu ima 25-letna kanadska lepotica še vedno veliko strastnih navijačev.

Eden izmed njih je šel tako daleč, da si je na svojo roko dal tetovirati njeno podobo, kar je trenutno 95. igralko sveta precej presenetilo.

"To je noro. Kako si lahko zaslužim takšnega oboževalca? Če bi mi kot osemletnem dekletu rekli, da si bo kdo v mojo čast za trajno spremenil telo … Nikoli ne bi verjela. Michael, del mene misli, da si psiho. Upam, da ne boš tega nikoli obžaloval," je na svojem profilu zapisala Boucharodva.

This is insane. How do I deserve such a dedicated fan? If you told 8 year old me that I would one day affect someone so much they would permanently alter their body in my honour...I wouldn’t have believed it. Part of me thinks you’re psycho Michael 🤣 Hope you don’t regret it lol pic.twitter.com/nTy2cMmWeh

Michael told me I inspire him to do many things, like to go to work everyday, or sometimes even just to get up in the morning. Hearing this makes my heart the happiest it could ever be ♥️♥️♥️ And..... now he is forced to be a fan for life lmao pic.twitter.com/N7jDU4pbX3