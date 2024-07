Eugenie Bouchard je šele kot 20-letna teniška igralka navduševala na teniških igriščih in veljala za igralko prihodnosti. Leta 2014 je Kanadčanka uprizorila svoj pohod na vrh svetovnega ženskega tenisa. V tistem letu se je na turnirjih za grand slam dvakrat uvrstila v polfinale in enkrat v finale. Veliki finale je dosegla v Wimbledonu, ki te dni poteka v Londonu.

Pred desetimi leti se je prebila v finale Wimbledona in bila le korak oddaljena od zgodovine. Foto: Guliverimage/Getty Images

Počasi se je oddaljila od vrhunskega tenisa

V svoji karieri je doživela vzpone in padce. Njeni uspehi so se zaradi poškodb končali (pre)kmalu, kar je nekdanjo peto igralko sveta na lestvici WTA potisnilo precej nazaj. Pred desetimi leti se je prebila v finale Wimbledona in bila le korak oddaljena od zgodovine. Takrat jo je v finalu premagala Petra Kvitova (6:3, 6:0).

V svoji karieri je osvojila pet turnirskih zmag, njene težave s poškodbami pa so jo počasi oddaljile od vrhunskega tenisa. Na svetovni lestvici je trenutno uvrščena na 524. mesto, letos pa je igrala le na enem turnirju nižje ravni.

Očitno je bil pritisk tudi zanjo prevelik

Po uspehih leta 2014 so zanjo celo dejali, da bi lahko bila naslednica Serene Williams, serijske zmagovalke turnirjev za grand slam. V preteklosti se je že večkrat izkazalo, da so takšne napovedi prevelik pritisk za mlade igralke. To se je izkazalo tudi pri danes 30-letni Bouchardovi, ki razume, kako se počuti Emma Raducanu, mlada britans ka teniška igralka, ki je leta 2021 navdušila z zmago na OP ZDA, potem pa se je začela soočati s poškodbami in trenutno išče pot nazaj k vrhu svetovnega ženskega tenisa.

Eugenie Bouchard je bila zelo zanimiva tudi za fotografske objektive. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Bolj so jo zanimali fotografski objektivi kot tenis

Nekateri teniški poznavalci so ji očitali, da je glavna prioriteta kanadske igralke po vseh uspehih postalo manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Teniška igra in trdo delo sta bila vse bolj na stranskem tiru. Mnogi se danes sprašujejo, zakaj te energije pri njej niso videli na teniškem igrišču, redke so bile njene fotografije s teniškega igrišča. Do danes se ni veliko spremenilo.

Vrnila se je profesionalni šport, a ne v tenis

Danes v rokah drži drugačen lopar. Bouchardova igra na turneji Professional Pickleball Association (PPA) in navdušuje mnoge navijače. A vprašanje je, kako resne namene ima s tem športom. Pickleball je namreč postal eden najhitreje rastočih športov na svetu. Samo v ZDA se je pojavilo več kot 50 tisoč igrišč, vse bolj priljubljen postaja tudi v Veliki Britaniji.

Bouchardova danes sicer nase opozarja predvsem z objavami na družbenih omrežjih, ki so ponavadi povezani z modo. Komentarji pod njenimi fotografijami so zato takšni in drugačni, a vsi se je spominjajo kot nekdanje vrhunske teniške igralke. Danes dela tudi kot strokovna komentatorka za različne televizijske postaje. Jo bomo še kdaj videli na največjih turnirjih? Zdi se, da zelo malo verjetno.

Preberite še: