Po 30 letih branilka naslova izpadla že v prvem krogu

Jessica Bouzas Maneiro Foto: Reuters Uvodni krog je bil usoden za lansko zmagovalko Čehinjo Marketo Vondroušovo. Branilka naslova je v prvem krogu WImbledona izpadla prvič po 30 letih, ko se je to zgodilo Steffi Graf. S 6:4 in 6:2 jo je po vsega 69 minutah igre premagala Španka Jessica Bouzas Maneiro. Ta je 83. na lestvici WTA in je letos dobila en sam dvobojna turnirjih najvišje ravni. Vondroušova je bila šesta nosilka, je pa imela pred turnirjem precej težav s poškodbo kolka. Letos je izpadla že v prvem krogu grand slama v Melbournu, na Rolandu Garrosu pa se je prebila do četrtfinala.

Kazahstanka Jelena Ribakina, zmagovalko Wimbledona iz leta 2022 in letos četrta nosilka turnirja, pa v uvodnem krogu ni imela težav proti Romunki Eleni Ruse, ki je na svetovni lestvici 151. Po 70 minutah je zmagala s 6:3, 6:1.

Iga Swiatek, trenutno prva igralka sveta, dominira na teniških igriščih, saj je samo letos dobila pet turnirjev, med drugim tudi OP Francije. Poljakinja pa se je do zdaj v Wimbledonu najdlje prebila do četrtfinala. Njena prva nasprotnica je Američanka Sofia Kenin, nekdaj četrta igralka sveta, zdaj na svetovni lestvici zaseda 49. mesto. Igralki sta do zdaj igrali dva dvoboja, oba pa je dobila Iga.