Novak Đoković, eden najboljših teniških igralcev sveta, je spregovoril o svojem izjemno hitrem okrevanju po operaciji in igranju v Wimbledonu in ob tem odkrito povedal, da na sveto travo ni prišel odigrati le nekaj dvobojev.

Pred znamenitim teniškim turnirjem v Wimbledonu so vse oči uprte v Novaka Đokovića, ki se ekspresno hitro vrača na teniška igrišča, potem ko je na OP Francije staknil poškodbo meniskusa in se moral umakniti. Mnogi so bili prepričani, da si Srb do Wimbledona ne bo opomogel, ampak zdaj je odločen igrati na najprestižnejšem turnirju.

Nekdanja vrhunska smučarka Lindsey Vonn je imela podobno izkušnjo kot Novak Đoković. Foto: Guliverimage

Izkušnje ostalih so mu dali vero

Nole je povedal, da se dobro počuti in da se je po poškodbi takoj odločil za operacijo. Priznal je, da je bilo kar nekaj dvomov glede igranja v Wimbledonu. Kar nekaj športnikov pred njim je imel podobne težave.

"Svoje izkušnje so na primer delili Taylor Fritz, Wawrinka, Lindsey Vonn. To mi je dalo vero, da bo vse dobro in da bom lahko igral Wimbledon. Prišel sem v nedeljo, imel sem teden dni zelo dobrega treninga," je uvodoma povedal Đoković, ki je med drugimtreniral z Jannikom Sinnerjem, Danilom Medvedjevom, Holgerjem Runejem. "Testiral sem koleno in odzvalo se je zelo dobro. To je bil dober znak, da lahko igram. Igram v torek in verjamem v koleno. Do zdaj je vse pozitivno."

Jelena Đoković in Novak Đoković Foto: Reuters

Tudi žena ga je spraševala

Na novinarski konferenci je dobil vprašanje, kako se je lahko tako hitro vrnil, a še sam nima odgovora na to. "Tudi žena mi je postavila takšno vprašanje. Imaš 37 let, tveganje je veliko, pripravljaš se za olimpijske igre … Nimam odgovora, ampak imam občutek, da ne želim spustiti turnir za grand slam, dokler sem konkurenčen. Želja je, da igram, da tekmujem. Sploh v Wimbledonu, o katerem sem sanjal že kot otroke."

"Samo, da razmišljam, da spustim Wimbledon, je žalostno. Vprašal sem se, kako hitro si lahko opomorem. Rekel sem si, da ne bom prišel samo zaradi tega, da odigram nekaj dvobojev. Želim se boriti za lovoriko. Vse do zdaj mi je dalo optimizem, da se lahko borim za lovoriko," je povedal sedemkratni zmagovalec Wimbledona. Veliko željo ima, da osvoji še osmega in se s tem izenači z Rogerjem Federerjem.

Foto: Guliverimage

"Zakaj ne bi poskusil?"

Razkril je, da je v zadnjih treh tednih vložili ogromno truda in ur v rehabilitacijo. Vsak dan stopnjujejo intenzivnost treningov, ob tem pa glede kolena ostajajo zelo previdni. "Nisem imel slabih izkušenj pri okrevanju in vprašal sem se, zakaj ne bi poskusil," je še povedal trenutno drugi igralec sveta.

Njegov nasprotnik v prvem krogu bo Čeh Vit Kopriva, s katerim do zdaj še nista igrala. Kopriva, ki se je na turnir prebil skozi kvalifikacije, bo šele prvič igral na glavnem turnirju v Wimbledonu. Spomnimo, 37-letni Beograjčan se je lani prebil do finala, tam pa ga je nekoliko presenetljivo premagal Carlos Alcaraz. Mladi Španec je za Đokovića dejal, da je "super človek", potem ko se je tako hitro vrnil po poškodbi. Kako daleč se lahko prebije letos, potem ko v letošnjem letu še ni osvojil turnirja?

Preberite še: