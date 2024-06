Drugi igralec sveta in drugi nosilec turnirja Đoković se bo za uvod pomeril s češkim kvalifikantom Vitom Koprivo. Srbski zvezdnik sicer ni bil stoodstoten, ali bo nastopil na sveti travi zaradi telesne pripravljenosti po odstopu z odprtega prvenstva Francije.

Sedemkratni zmagovalec turnirjev All England kluba je pred četrtfinalnim dvobojem Roland Garrosa v Parizu proti Casperju Ruudu odstopil, saj si je strgal medialni meniskus v desnem kolenu.

Sedemintridesetletni zmagovalec 24 turnirjev za veliki slam je v začetku tedna dejal, da bo nastopil v Wimbledonu, če bo dovolj pripravljen, da se lahko bori za naslov. Glede na njegovo odločitev, je Srb očitno dovolj pripravljen.

Sinner precej zahtevnega žreba ni dobil. Je pa na njegovi strani sicer tudi tretji nosilec Španec Carlos Alcaraz, s katerim bi se lahko Italijan srečal v polfinalu, ki je v lanskem finalu ugnal prav Đokovića.

Drugi igralec sveta in drugi nosilec turnirja Đoković se bo za uvod pomeril s češkim kvalifikantom Vitom Koprivo. Foto: Guliverimage

Alcaraza v prvem krogu čaka estonski kvalifikant Mark Lajal. V spodnjem delu žreba se tako nahaja četrti nosilec Alexander Zverev iz Nemčije, v prvem krogu ga bo izzval Španec Roberto Carballes Baena.

Na travnatem domačem turnirju bo nastopil še en borec s poškodbami, Škot Andy Murray. Tudi on je v spodnjem delu žreba, čaka pa ga Čeh Tomaš Machač. Dobra novica za dvakratnega zmagovalca Wimbledona, ki okreva po operaciji hrbta, je da je na drugi strani žreba kot Alcaraz, kar pomeni da bo začel dvoboje v torek in bo imel dan več za okrevanje.

Zmota pri razporejanju nosilk

Medtem pa je v ženskem žrebu prišlo do manjše zmote pri razporejanju nosilk, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Sodnica turnirja Denise Parnell je to delo namreč opravljala prvič. Ko je bilo na tablo napisano napačno ime, je prišlo do zmede, tako da je ena vrstica ostala prazna, a so napako nato popravili.

Prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek ni dobila ravno najlažjega žreba. Foto: Reuters

Kakorkoli, prva igralka sveta Poljakinja Iga Swiatek ni dobila ravno najlažjega žreba. Že v prvem dvoboju se bo merila z Američanko Sofio Kenin, s katero se je pred štirimi leti merila v finalu OP Francije.

Prav tako je Poljakinja v istem delu žreba kot branilka naslova in šesta nosilka iz Češke Marketa Vondroušova in nekdanja zmagovalka Kazahstanka Jelena Ribakina, tokrat četrta nosilka. Slednja se bo merila z romunsko kvalifikantko Eleno-Gabrielo Ruse.

V spodnjem delu turnirja sta druga in tretja nosilka. Američanko Coco Gauff v prvem krogu čaka rojakinja Caroline Dolehide, medtem ko se bo Belorusinja Arina Sabalenka merila z Američanko Emino Bektas.

Prvo tekmo po dveh letih bo v Wimbledonu dočakala tudi domačinka Emma Raducanu. Foto: Guliverimage

Prvo tekmo po dveh letih bo v Wimbledonu dočakala tudi domačinka Emma Raducanu, ki bo nastopila s povabilom. V prvem krogu se bo pomerila proti 22. nosilki Rusinji Jekaterini Aleksandrovi. Enaindvajsetletna nekdanja zmagovalka OP ZDA je po operaciji obeh zapestij in gležnja izpustila lanski turnir.

Tako v moškem kot ženskem glavnem delu turnirja ne bo slovenskih predstavnikov. V konkurenci ženskih kvalifikacij so nastopile sicer štiri Slovenke. V prvem krogu sta izpadli Dalila Jakupović in Veronika Erjavec, po zmagi v prvem krogu pa sta nato v drugem izgubili Tamara Zidanšek in Polona Hercog.