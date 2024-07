Po enoletni odsotnosti se vrača domača ljubljenka

Emma Raducanu je morala lani zaradi poškodb in operacij spustiti večji del sezone, med drugim tudi Wimbledon. Letos je od organizatorjev dobila posebno povabilo in bo že takoj zaigrala na osrednjem igrišču. Njena nasprotnica je Ekatarina Aleksandrova, trenutno 22. igralka sveta. Raducanujeva je letos že odigrala dva turnirja na travi in se prebila do polfinala in četrtfinala. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Na delu bo tudi druga nosilka turnirja Američanka Coco Gauff. Njena nasprotnica bo njena rojakinja Caroline Dolehide. Do zdaj sta med seboj igrali dvakrat, oba dvoboja pa je dobila druga igralka sveta.

Na najboljše upa Belorusinja Arina Sabalenka, tretja nosilka turnirja, ki se ubada s poškodbo rame. Njena nasprotnica v uvodnem krogu bo Američanka Emina Bektas.

Zanimivi dvoboji: Ekaterina Aleksandrova (Rus, 22) - Emma Raducanu (VBr)

Caroline Dolehide (ZDA) - Coco Gauff (ZDA, 2)

Emina Bektas (ZDA) - Aryna Sabalenka (Blr, 3)

Naomi Osaka (Jap) - Diane Parry (Fra)

Victoria Azarenka (Blr, 16) - Sloane Stephens (ZDA)

Jasmine Paolini (Ita, 7) - Sara Sorribes Tormo (Špa)

Martina Trevisan (Ita) - Madison Keys (ZDA, 12)

Preberite še: