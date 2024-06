Rusko slavje v Eastbourneu in Bad Homburgu

Šnajder je v finalu premagala Hrvatico Donno Vekić s 6:3, 2:6, 6:3. Dvajsetletnica je v tretjem finalu dosegla drugo zmago na turnirjih te ravni in doslej največji uspeh v karieri. Pred tem je slavila v kitajskem Hua Hinu, na drugem kitajskem prizorišču v Ning Buoju pa je finale izgubila. Na novi lestvici WTA se bo s 47. mesta pomaknila na rob trideseterice.

Za Vekić je bil to 13. finale na turnirjih WTA, peti na travi, in prvi po enem letu oziroma Berlinu junija lani. Ostaja pa pri štirih finalnih zmagah, zadnjo je dosegla lani v Monterreyu. Hrvatica je na poti do finala s 6:0 in 7:6 (6) premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo, Rusinja pa je bila s 7:5, 2:6 in 6:3 boljša od edine preostale nosilke na turnirju, tretje postavljene igralke, Španke Emme Navarro.

Kasatkina boljša od Kanadčanke

Kasatkina, šesta nosilka in 14. igralka sveta s 6:3 in 6:4 premagala Kanadčanko Laylo Fernandez. To je njen prvi osvojeni turnir na travi, sedmi nasploh in prvi po letu 2022. Vse tri letošnje finalne boje je pred tem izgubila. Tako kot lani na tem turnirju, ko jo je ugnala Američanka Medison Keys, ki je morala letos v polfinalu priznati premoč njeni tekmici v finalu.

"Minilo je leto, a meni se zdi, da sem tukaj stala pred nekaj dnevi. Res sem imela hitro popravni izpit in sem ga uspešno opravila. Upam, da bo nekaj podobnega tudi v Wimbledonu," je po zmagi dejala 27-letna Rusinja, ki je Fernandez premagala še na tretjem medsebojnem obračunu. V Wimbledonu, kjer bo v prvem krogu igrala s Kitajko Shuai Zhang, je Rusinja najdlje prišla do četrtfinala.

Bad Homburg, WTA, finale:

Diana Šnajder (Rus) - Donna Vekić (Hrv) 6:3, 2:6, 6:3



Eastbourne, WTA, finale:

Darja Kasatkina (Rus/6) - Leyla Fernandez (Kan) 6:3, 6:4