Znane finalistke turnirjev v Eastbournu in  Bad Homburgu

Kanadčanka Leylah Fernandez in Rusinja Daria Kasatkina sta finalistki turnirja Wta 250 v angleškem Eastbournu. Fernandez je bila v polfinalu boljša od četrte nosilke Američanke Madison Keys s 6:3, 3:6 in 6:3 v nizih. Kasatkina pa je bila kot šesta nosilka s 6:3, 5:7, 3:6 v nizih boljša od tretje nosilke Italijanke Jasmine Paolini. V finalu Bad Homburga se bosta pomerili Hrvatica Donna Vekić in Rusinja Dijana Šnajder.

Za Kanadčanko Leylah Fernandez je bila to druga zmaga v tretjem obračunu z Madison Keys, medtem ko je za Kasatkino to bila druga zmaga v petih dvobojih proti Paolini.

Fernandez bo v finalu WTA turnirjev zaigrala šestič, a hkrati tudi prvič po turnirju v Hong Kongu, na katerem je lani zmagala. Na drugi strani bo Rusinja Kasatkina v finalu omenjenih turnirjev zaigrala že sedemnajstič. Nazadnje je zmagala na turnirju v San Joseju leta 2022, medtem ko je letos izgubila že tri finalne dvoboje, in sicer v Adelaideu, Abu Dhabiju in Charlestonu, kjer so bile od nje boljše Jelena Ostapenko, Jelena Ribakina in Danielle Collins.

Fernandez in Kasatkina se bosta med sabo pomerili tretjič. Oba dosedanja dvoboja je dobila Kasatkina.

Finale bo na sporedu v soboto ob 15. uri.

Donno Vekić v finalu čaka Dijana Šnajder. Foto: Guliverimage

Vekić in Šnajder v finalu Bad Homburga

Hrvatica Donna Vekić in Rusinja Dijana Šnajder se bosta pomerili v finalu teniškega turnirja v nemškem Bad Homburgu. Vekić je v polfinalu s 6:0 in 7:6 (6) premagala Bolgarko Viktorijo Tomovo, Šnajder pa je bila s 7:5, 2:6 in 6:3 boljša od edine preostale nosilke na turnirju, tretje postavljene igralke, Španke Emme Navarro.

Za Vekić bo to 13. finale na turnirjih WTA, peti na travi, in prvi po enem letu oziroma Berlinu junija lani, ko je izgubila proti Čehinji Petri Kvitovi. Do zdaj je štiri finalne dvoboje dobila, pred desetimi leti je bila najboljša v Kuala Lumpurju, zatem pa še v Nottinghamu leta 2017, Courmayeurju leta 2021 in Monterreyu lani.

Dvajsetletna Šnajder bo to tretji finale, do zdaj je oba igrala na Kitajskem, enega, v Hua Hinu, je dobila, enega, v Ning Buoju, pa izgubila.

Bad Homburg, WTA (802.237 evrov): Polfinale:

Donna Vekić (Hrv) - Viktorija Tomova (Bol) 6:0, 7:6 (6);

Dijana Šnajder (Rus) - Emma Navarro (Špa/3) 7:5, 2:6, 6:3. Eastbourne, WTA (859.796 evrov): Polfinale:

Leylah Fernandez (Kan) - Madison Keys (Zda/4) 6:3, 3:6, 6:3

Daria Kasatkina (Rus/6) - Jasmine Paolini (Ita/3) 6:3, 5:7, 3:6

