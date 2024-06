Emma Raducanu odpihnila Američanko, zdaj jo čaka druga nosilka

Na teniškem turnirju v Eastbournu je mlada Britanka Emma Raducanu v prvem krogu s 6:4 in 6:0 premagala Američanko Sloane Stephens in se bo v drugem pomerila z drugo nosilko turnirja, Jessico Pegulo. Na moškem turnirju na Majorki so se v drugem krogu poslovili drugi, tretji in peti nosilec.