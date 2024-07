Je Đoković kršil pravilo, kaj so mu rekli organizatorji?

Novak Đoković se je v letošnjem Wimbledonu znašel v nekoliko nerodnem položaju, saj zaradi steznika na kolenu ni v povsem beli opravi, kar je pravilo na tem teniškem turnirju. Organizatorji v Wimbledonu so glede pravil zelo striktni, kaj so rekli srbskemu teniškemu asu?

V preteklosti je bilo kar nekaj opozoril

Teniški turnir v Wimbledonu je najprestižnejši turnir na turneji in je znan po svojih dolgoletnih pravilih, od katerih britanski organizatorji ne odstopajo. Eno izmed teh pravil je tudi, da morajo biti igralke in igralci oblečeni v belo. Celo spodnje perilo mora biti v beli barvi. V preteklosti smo videli, kako so opozarjali igralke in igralce. Spomnimo se lahko, kako so leta 2013 legendarnega Rogerja Federerja prosili, naj zamenja obutev, ker je imel pri teniških copatih oranžen podplat, pri eni izmed igralk so se spotaknili tudi ob nedrček črne barve …

Novak Đoković je potrdil, da so mu dovolili, da lahko nosi sivi steznik. Foto: Guliverimage

Rad se drži pravil, vendar …

Pred nenavadno dilemo pa se je letos znašel tudi Novak Đoković. Ta namreč zaradi poškodbe kolena nosi sivi steznik, kar bi lahko pomenilo, da krši pravilo wimbledonskega turnirja. Zato so enega najboljših igralcev vseh časov vprašali, ali je imel zaradi tega kakšne težave.

"Dali so mi dovoljenje. Seveda, prej smo preverili, ali imamo dovoljenje. Poskušali smo najti belega. Videl sem, da ima Tiafoe (Frances Tiafoe op. p.) črnega. Siva barva je malo boljša, ker je bližje beli. Vem, da ni idealno. Rad se držim pravil, vendar sem dobil dovoljenje. Rekel sem, da ga bomo poskušali najti za prihodnji dvoboj."

Novak Đoković se je skozi prvi krog prebil brez težav. Foto: Guliverimage

"To pove veliko o njem"

Novak Đoković, ki se je skozi prvi krog turnirja prebil brez težav, premagal je Vita Koprivo (6:1, 6:2, 6:2), je spregovoril tudi o odpovedi Andyja Murrayja. Škot je namreč sporočil, da letos ne bo igral v posamični konkurenci, preizkusil pa se bo v igri dvojic. Beograjčan je povedal, da je to žalostna novica za turnir in teniški svet in da upa, da bo Murray poskusil prihodnje leto v Wimbledonu.

"Je večkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, legenda tega športa, ki mora igrati na turnirjih serije Challenger na pesku, ki je njegova najljubša podlaga. To veliko pove o njem. Je velik navdih za vse in je velik profesionalec. Tudi z umetnim kolkom se je pripravljen gnati do konca. Je navdih in tudi zgled mladim športnikom, ki se pritožujejo nad vsem. Nekaj mi pravi, da bo nadaljeval. On ima pravico povedati, kdaj bo končal," je povedal sedemkratni zmagovalec Wimbledona.

Novaka Đokovića v naslednjem krogu čaka 22-letni Britanec Jacob Fearnley, ki prvič igra na sveti travi. Igralca se bosta prvič pomerila med seboj.

Preberite še: