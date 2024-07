Marija Šarapova je leta 2004 v Wimbledonu zmagala svoj prvi turnir za grand slam. Pri vsega 17 letih je v finalu senzacionalno premagala prvo nosilko turnirja Sereno Williams. V njeni športni karieri so bili njen zaščitni znak svetli dolgi lasje. Po končani karieri – lopar je postavila v kot leta 2020 – pa ima Šarapova naravnejši videz, kar je marsikoga presenetilo.

Že takoj je dobila donosno pogodbo

Zelo zanimiv je dogodek iz leta 2004, ki ji je pozneje prinesel zelo donosno pogodbo. Ob veliki zmagi na sveti travi je bil na tribuni le njen oče, medtem ko je bila njena mama na letalu. Marija jo je po veliki zmagi skušala priklicati, a ji ni uspelo, saj je bila na letalu in jo je spremljala prek majhnega zaslona. Ta trenutek je izkoristilo podjetje Motorola, ki je s Šarapovo sklenilo sodelovanje, ki je bilo takrat precej donosno. Šarapova je dolga leta veljala za najbolj prepoznavno in najbolje plačano športnico. Kar 11 let zapored je bila najbolje plačana športnica.

V svoji športni karieri je postala prva ruska igralka, ki ji je uspelo zmagati na vseh štirih turnirjih za grand slam (OP Avstralije, OP Francije, Wimbledon in OP ZDA), prav tako pa je postala tretja najmlajša teniška igralka, ki je zmagala Wimbledon. Na sveti travi je nazadnje igrala leta 2019, ko je v prvem krogu turnirja predala dvoboj in se umaknila s turnirja.

Marija Šarapova je morala zaradi dopniške afere počivati 15 mesecev. Foto: Reuters

Njeno kariero je zaznamovala dopinška afera

Marija Šarapova se je pred štirimi leti umaknila iz profesionalnega tenisa zaradi poškodb. Njeno kariero pa je bolj kot športni uspehi zaznamovala dopinška afera. Leta 2016 je bila sibriska tigrica, kot so jo tudi imenovali, suspendirana za dve leti, potem ko je na OP Avstralije vzela meldonij, ki je na začetku tistega leta postal prepovedana snov. Kazen so ji pozneje zmanjšali na 15 mesecev, a se nikoli več ni vrnila na teniško raven, na kateri je igrala pred tem.

Foto: Gulliver/Getty Images

Leta 2020 je napovedala konec kariere in bila je dovolj zrela, da je še v času športnega udejstvovanja našla pravo mero med profesionalno teniško kariero in poslovnim delom. Danes je v teh vodah že zelo izkušena, kar se vidi tudi pri njenih poslovnih odločitvah, pri tem pa zelo dobro uporablja svoje ime.

Preberite še: