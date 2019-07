Grozljivka na mladinskem EP: nasadil se je na odlomljen kos kolesarske steze

"Povedal mi je, da bi na naslovnice časopisov raje prišel z zmago kot pa takole. Dogodku se je lahko smejal, ampak velodroma nekaj časa noče videti," je belgijskim medijem poročal Frank Glorieux, član organizacijskega odbora prvenstva, ki je nesrečnega italijanskega kolesarja obiskal v bolnišnici.

Incredible quello che è successo ieri in pista a Gand per #LorenzoGobbo che caduto assieme ad altri è stato trafitto da un listello di legno staccato dalla pista. Ricoverato in ospedale ed operato dovrà starci per circa 15 giorni. Buona guarigione #amoilciclismo pic.twitter.com/CAnFZhzWed