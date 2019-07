V živo: Tratnik beži na Touru, huda nesreča Italijana

9. etapa, v živo:

124 km do cilja – Petnajst ubežnikov ima pred rumeno majico kar 9 minut in pol prednosti. Med ubežniki je tudi Jan Tratnik (Bahrain Merida).

V skupnem seštevku je vodilni Francoz Julian Alaphilippe, ki ima pred Giuliom Ciccionejem 23 sekund prednosti.

135 km do cilja – V deveti etapi bodo kolesarji prevozili 170,5 km. Pred njimi so trije gorski cilji, od tega so opravili že z edinim prve kategorije – Mur d'Aurec-Sur-Loire.

Alessandro De Marchi leaves the Tour after a heavy fall https://t.co/BS0OauK2Z7 pic.twitter.com/1N4rQ5D5Iy — News1 English (@News1English) July 14, 2019

10 km – Kmalu po začetku 9. etape je grdo padel Italijan Alessandro De Marchi, ki je bil včeraj dolgo časa v begu. Italijana so odpeljali v bolnišnico, kjer bodo videli, če je kaj zlomljenega. Sicer pa si je poškodoval obraz. Zanj se je dirka že končala.